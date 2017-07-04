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Новости / ЖКХ

В администрации Кирова подвели предварительные итоги ремонта дорог

Вчера, 09:59 | Просмотров: 203 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Подрядчики снова жалуются на погоду и вновь отстают от графика. В администрации Кирова подвели предварительные итоги реализации масштабной программы "Безопасные и качественные дороги".

В администрации Кирова подвели предварительные итоги ремонта дорогИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как известно, у нас, там у жителей есть несколько приоритетов. Дороги, безусловно, высокий приоритет. Входит в тройку. Можно спорить, что впереди здравоохранение, образование и дороги, но ни до больницы, ни до учебного заведения, без хорошей дороги не доедешь».

Напомним, что для реализации ремонта дорог в 2017 году были привлечены бюджетные средства всех уровней. Более 600от тысяч рублей были выделены из федерального бюджета. Сегодня работа по замене дорожного на 61ом отрезке дорог выполнена почти на 20%.

В администрации Кирова подвели предварительные итоги ремонта дорогАНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«По состоянию на 4.07.2017 у нас выполнены и сданы в эксплуатацию 18 дорог, протяженностью 17 км, что составляет от общей площади 19,8%. Общая стоимость отремонтированных и принятых дорог составляет 215 млн. 186 тысяч рублей».

Ремонт всех отрезков дорог, который запланирован в этом сезоне, должен завершиться в августе. Однако уложиться в указанные сроки подрядчикам мешает дождливая погода.

В администрации Кирова подвели предварительные итоги ремонта дорогАЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «АРПТ»:
«Погодные условия неблагоприятные не позволяют развернуться в полной мере. На сегодняшний день, по улице Украинской выполнены работы на 92% по устройству верхнего слоя покрытия, остались только съезды. По автодороге Киров-Русское, из 22 км на 1 км 300 выполнены работы».

Тем временем, администрацией Кирова был запущен новый интерактивный проект- карта ремонтируемых дорог. Жители могут зайти на сайт и в специальном разделе открыть приложение. Выбрать район, улицу и посмотреть когда запланированы работы, какая подрядная организация их выполняет. Самой главной функцией является возможность оценить деятельность подрядчиков и сообщить о нарушениях, если таковые имеются. Мы решили проверить карту в действии.

В администрации Кирова подвели предварительные итоги ремонта дорогЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Согласно интерактивной карте, ремонтные работы сейчас ведутся здесь по ул. Красная Звезда. К этому моменту, по графику, подрядчик должен был выполнить фрезеровку дорожного покрытия, как мы видим, эта работа выполнена на 100%. Только что закончился дождь, поэтому в данный момент, никакие работы не ведутся. Никаких нарушений мы не нашли, поэтому смело можно поставить, положительную оценку».

На интерактивной карте отражены и уже сданные объекты, например отрезок автодороги по ул. Мопра.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Гарантийный срок нового дорожного покрытия составляет 4 года, поэтому кировчане, обнаружив дефекты на дороге через несколько месяцев или даже лет, смогут сообщить об этом через сайт администрации».


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