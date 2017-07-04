В администрации Кирова подвели предварительные итоги ремонта дорог

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Подрядчики снова жалуются на погоду и вновь отстают от графика. В администрации Кирова подвели предварительные итоги реализации масштабной программы "Безопасные и качественные дороги".Напомним, что для реализации ремонта дорог в 2017 году были привлечены бюджетные средства всех уровней. Более 600от тысяч рублей были выделены из федерального бюджета. Сегодня работа по замене дорожного на 61ом отрезке дорог выполнена почти на 20%.Ремонт всех отрезков дорог, который запланирован в этом сезоне, должен завершиться в августе. Однако уложиться в указанные сроки подрядчикам мешает дождливая погода.Тем временем, администрацией Кирова был запущен новый интерактивный проект- карта ремонтируемых дорог. Жители могут зайти на сайт и в специальном разделе открыть приложение. Выбрать район, улицу и посмотреть когда запланированы работы, какая подрядная организация их выполняет. Самой главной функцией является возможность оценить деятельность подрядчиков и сообщить о нарушениях, если таковые имеются. Мы решили проверить карту в действии.На интерактивной карте отражены и уже сданные объекты, например отрезок автодороги по ул. Мопра.