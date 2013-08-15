В центре Кирова обрушилась часть кирпичной кладки стены жилого дома
Вчера, 10:09 | Просмотров: 241 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Дом, в котором обрушилась часть фасада, был построен в советский период прошлого столетия и входит в переселенческий фонд города. Около полудня жильцы дома услышали грохот, выйдя на улицу, они обнаружили груду вывалившихся кирпичей. По счастливой случайности, никто из прохожих не пострадал.
НИНА СУББОТИНА, ДОМКОМ:
«Перед тем как упасть проходили школьники, слышно было детские голоса, а после этого случилось такое. Грохот такой».
НИНА СУББОТИНА, ДОМКОМ:
«Дом давно требует фасадного ремонта, но пока не было ничего. Все ждем, что деньги должны, наверное, накопиться».
Жильцы дома сообщили о ЧП в домоуправление, но там их перенаправили в другую инстанцию для составления заявления о выделении денег на ремонт. Между тем дожди продолжают идти, кладка намокает и возможно дальнейшее обрушение фасада. Мы будем следить за развитием событий.
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