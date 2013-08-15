В центре Кирова обрушилась часть кирпичной кладки стены жилого дома

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«Перед тем как упасть проходили школьники, слышно было детские голоса, а после этого случилось такое. Грохот такой».

В центре города обрушилась часть кирпичной кладки стены жилого дома.Дом, в котором обрушилась часть фасада, был построен в советский период прошлого столетия и входит в переселенческий фонд города. Около полудня жильцы дома услышали грохот, выйдя на улицу, они обнаружили груду вывалившихся кирпичей. По счастливой случайности, никто из прохожих не пострадал.Сейчас фасад дома требует капитального ремонта и особое внимание нужно уделить системе водоотведения с крыши, поскольку в некоторых местах вода подмывает кладку. И в этом месте тоже может произойти обрушение.Жильцы дома сообщили о ЧП в домоуправление, но там их перенаправили в другую инстанцию для составления заявления о выделении денег на ремонт. Между тем дожди продолжают идти, кладка намокает и возможно дальнейшее обрушение фасада. Мы будем следить за развитием событий.