Часть Кирова останется без воды
Вчера, 10:19 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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На время работ будет отключена холодная вода по адресам:
ул. Жуковского 6, 6г/1, 6г/2;
ул. Сутырина 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 20;
ул. Подгорная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 15а, 17, 16, 18, 18а;
ул. Свердлова 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34;
ул. Макаренко 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
пер. Вершининский 1, 1/1, 3, 4, 5, 7;
ул. Олега Кошевого 1, 1а, 2, 4, 6, 6а, 9, 12, 14;
пер. Курагинский 2, 3, 5;
пр. Шаляпина 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8;
ул. Северная Набережная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 19;
Октябрьский проспект 2, 2а, 4, 4а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29/2;
ул. Уральская 4, 5, 6, 8, 7б, 7а, 7, 9;
ул. Шорина 4, 14, 16, 18, 18б, 24, 26, 28, 30;
пер. Дружбы 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 10;
ул. Дружбы 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11;
ул. Металлургов 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11;
ул. Дзержинского 17, 19а, 21а.
Жителям микрорайона рекомендуется сделать запас воды.
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