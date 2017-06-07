Часть Кирова останется без воды

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7 июля с 6 часов утра до 8 часов вечера АО "Кировские коммунальные системы" проведут ремонт водопровода на улице Подгорной, 7.На время работ будет отключена холодная вода по адресам:ул. Жуковского 6, 6г/1, 6г/2;ул. Сутырина 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 20;ул. Подгорная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 15а, 17, 16, 18, 18а;ул. Свердлова 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34;ул. Макаренко 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;пер. Вершининский 1, 1/1, 3, 4, 5, 7;ул. Олега Кошевого 1, 1а, 2, 4, 6, 6а, 9, 12, 14;пер. Курагинский 2, 3, 5;пр. Шаляпина 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8;ул. Северная Набережная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 19;Октябрьский проспект 2, 2а, 4, 4а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29/2;ул. Уральская 4, 5, 6, 8, 7б, 7а, 7, 9;ул. Шорина 4, 14, 16, 18, 18б, 24, 26, 28, 30;пер. Дружбы 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 10;ул. Дружбы 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11;ул. Металлургов 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11;ул. Дзержинского 17, 19а, 21а.Жителям микрорайона рекомендуется сделать запас воды.