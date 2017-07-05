На принятых после ремонта дорогах проверят разметку

Поделиться новостью:

Сегодня в Кирове на оперативном совещании у главы администрации города руководитель Дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин сообщил, что на городских дорогах в связи с дождливой погодой выполняются всесезонные работы.На ул. Украинской вчера проведено укрепление обочин, отсыпано 100 тонн гранулята. Произведено устройство выравнивающего слоя Б-II на съездах.По ул. Кольцова проведено фрезерование асфальтобетонных покрытий на площади 2210 кв. метров. Сегодня эти работы планируют продолжить.На ул. Красной Звезды от Слободского тракта до слободы Широковская демонтирован бордюрный камень на отрезке 200 метров, проведено фрезерование на площади 5500 кв. метров. Эти же виды работ внесены в план на сегодняшний день.На ул. Северное Кольцо ночью был уложен выравнивающий слой на площади в 11 тыс. кв.метров.На ул. Воровского вчера в периоды, когда прекращался дождь, проводилось устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 - удалось заасфальтировать 360 кв. метров.Глава администрации города Александр Перескоков напомнил о том, что сразу после ремонта полотна необходимо наносить разметку.- Разметка, включая пешеходные переходы, должна быть нанесена в самые кратчайшие сроки после завершения работ, подчеркнул глава администрации. - Это вопрос безопасности жителей города. На выровненных трассах скорость движения возрастает, и отсутствие разметки может провоцировать аварийные ситуации.Он поручил Дирекции дорожного хозяйства провести проверку всех уже принятых участков на предмет нанесения разметки.