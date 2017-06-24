На решение проблем грунтовок требуется 2 миллиарда рублей

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Заместитель начальника городского отдела благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин прокомментировал ситуацию с забуксовавшей на размытой дороге в сл. Санниковы машиной «скорой помощи» и рассказал о проблеме «грунтовок» и перспективах ее решения:- Действительно, проблема слабой дорожной инфраструктуры характерна для значительной части сельских территорий в черте города, где в том числе выделяются участки под строительство жилья многодетным семьям. Здесь в основном грунтовые дороги, которые содержатся обслуживающими организациями в проезжем состоянии благодаря регулярному грейдированию.Однако текущим летом тема «грунтовок» стала одной из самых актуальных в связи с дождливой погодой - грунтовые дороги постоянно размывает. К тому же в ряде территорий, как, например, в слободе Санниковы, где буксовала «скорая помощь», сейчас ведется строительство частных жилых домов, по «грунтовке» ходит строительная техника, что также не способствует поддержанию дороги в проезжем состоянии.В июне глава администрации города Александр Перескоков дал поручение управлению благоустройства и транспорта, Дирекции дорожного хозяйства с 2018 года включать «грунтовки» в жилых микрорайонах (прежде всего в тех, где выделяются участки многодетным семьям) в планы дорожных ремонтов. А с 2019 года мы планируем завести такие территории в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».Но надо понимать, что за один - два сезона мы не сможем обеспечить все населенные пункты города асфальтированными трассами: в областном центре 440 километров грунтовых дорог. А стоимость одного километра дороги только в щебеночном исполнении - порядка 5 млн рублей. То есть для того чтобы лишь засыпать щебнем все грунтовки в Кирове, нужно более 2 миллиардов рублей. Не говоря уже об асфальтовом покрытии.Если же иметь в виду непосредственно территории, где выделяются участки для многодетных семей, необходимая сумма составит около 770 млн. рублей.Тем не менее мы рассчитываем постепенно, в течение нескольких лет, привести «грунтовки» в порядок. Сейчас совместно с региональным правительством начинаем разработку программы по развитию улично-дорожной инфраструктуры, в которую будут включены и грунтовые дороги.Относительно этой конкретной грунтовки (в слободе Санниковы) глава администрации Кирова поручил рассмотреть возможные варианты ее обустройства и укрепления уже в текущем году: отсыпать полотно строительной «высечкой», или проложить плитами, или найти еще какое-то решение. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос.