В Кирове начали работу по созданию единой схемы «ливнёвки»

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По поручению главы администрации города Александра Перескокова проектирование планируется провести уже в текущем году.На оперативном совещании он отметил, что необходимость создания в областном центре единой схемы ливневой канализации назрела уже давно. «Безусловно, это потребует серьезных затрат, и весь комплекс работ займет не один год. Но это надо делать», - сказал глава администрации .Его заместителю Алексею Журавлеву уже на следующей неделе поручено представить «дорожную карту» по разработке инвестиционной программы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов ливневой канализации муниципального образования «Город Киров».Как сообщил Алексей Журавлев, техническое задание на разработку единой схемы ливневой канализации уже подготовлено, в последующем оно станет составной частью инвестпрограммы.- Совместно с проектными институтами Кирова мы уже проработали вопрос о возможности выполнения проектных работ по формированию единой схемы ливневой канализации и инвестиционной программы, - сообщил Алексей Витальевич. - Предполагаемая стоимость мероприятий по проектированию на сегодня составляет 7 931 000 руб. Общая же стоимость реализации инвестиционной программы будет определена по результатам проектирования. Но уже сейчас понятно, что это будет очень существенная сумма.Тем не менее глава администрации поручил проработать вопрос о возможности проведения проектных работ уже в текущем году - с условием оплаты в 2018-м.