В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах
Сегодня, 11:16 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Вчера, 6 июля, по улице Луганской проводилась отсыпка щебня. На автомобильной дороге Киров-Русское выполнено уширение проезжей части на 56%.
На ул. Кольцова выполнено фрезерование асфальтобетонных покрытий на площади 7540 кв метров (75% плана). Ночью дорожники продолжили фрезерование ул. Кольцова, производили устройство выравнивающего слоя на ул. Парковой и устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА по ул. Северное Кольцо.
На ул. Крупской все работы выполнены, объект готовится к сдаче.
Сегодня планируется продолжить отсыпку щебня на Луганской, устройство съездов и карманов на ул. Малой Производственной.
На ул. Украинской произведут укрепление обочин. На автодороге Киров - Русское ведут работы по устройству выравнивающего слоя из черного щебня.
Ямочный ремонт и отсыпка щебня будут проводиться на ул. Кольцова, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА - по ул. Гражданской. Устройство выравнивающего слоя Б-II проводится на ул. Парковой и съездах по ул. Воровского (от ул. Солнечная до ул. Производственная и от ул. Производственная до проспекта Строителей).
Подрядчик МУПП «Гордормостстрой» сообщил о возможном удлинении срока работ на дороге Малая Субботиха - Большая Субботиха. Дело в том, что на участке в Малой Субботихе из-за отсутствия технического решения по водоотводу уложенный подрядчиком щебень набрал влагу.
«В связи с этим 120 метров полотна в районе кирпичного завода необходимо переделывать заново», - сказал гендиректор ГДМС Алексей Вепрев.
Александр Перескоков обратился к подрядчикам:
- О любых проблемах сообщайте оперативно, будем вместе искать решение. У нас общая задача - всеми силами добиваться качественного исполнения по ремонту дорог. В стороне никто оставаться не должен.
Глава администрации дал поручение Дирекции дорожного хозяйства доложить о решении озвученных проблемных вопросов в понедельник.
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