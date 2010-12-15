Энерговоры заплатят более 14 миллионов рублей

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Энергетики регулярно выявляют в Кировской области факты безучетного и бездоговорного энергопотребления. Правонарушители не только полностью компенсируют стоимость похищенной электроэнергии, но и оплачивают штрафы. Общие суммы достигают сотен тысяч рублей.Так, весной 2017 года житель деревни Подберезы Слободского района во время рейдов энергетиков был уличен в хищении электроэнергии с помощью «заряженного счетчика». По акту о безучетном энергопотреблении он оплатил 93 940 рублей.Аналогичное правонарушение стоило жителям деревни Запиваловы Слободского района и деревни Искра Юрьянского района Кировской области 62 346 рублей и 54 317 рублей соответственно. Если бы потребители использовали электроэнергию на законном основании, этих сумм хватило бы на несколько лет.О хищении электроэнергии можно сообщить по круглосуточному телефону контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).