Энерговоры заплатят более 14 миллионов рублей
Вчера, 12:05 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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Так, весной 2017 года житель деревни Подберезы Слободского района во время рейдов энергетиков был уличен в хищении электроэнергии с помощью «заряженного счетчика». По акту о безучетном энергопотреблении он оплатил 93 940 рублей.
Аналогичное правонарушение стоило жителям деревни Запиваловы Слободского района и деревни Искра Юрьянского района Кировской области 62 346 рублей и 54 317 рублей соответственно. Если бы потребители использовали электроэнергию на законном основании, этих сумм хватило бы на несколько лет.
О хищении электроэнергии можно сообщить по круглосуточному телефону контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
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