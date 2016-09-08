С 1 августа в Кирове начнутся проверки «сетевиков»

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Ресурсоснабжающие организации пройдут оценку готовности к отопительному сезону.Администрацией города Кирова издано распоряжение, которым утверждена программа проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду.Срок проведения проверок - с 1 августа до 1 ноября. Как пояснил заместитель главы администрации города Алексей Журавлев, это срок, установленный в целом по России, но в разных регионах в зависимости от климатических условий свои сроки старта отопительного сезона.- В Кирове все контрольные мероприятия по готовности муниципального образования к зиме пройдут до начала отопительного сезона, - подчеркнул Алексей Витальевич.То есть в августе-сентябре предстоит проверить готовность 29 кировских теплоснабжающих и теплосетевых организаций, участвующих в жизнеобеспечении областного центра.В числе 14-ти критериев и параметров, которые подлежат проверке, - надежность теплоснабжения, наличие нормативных запасов топлива, обеспечение качества теплоснабжения, соответствие тепловых сетей современным нормативам, функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.