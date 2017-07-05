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Новости / ЖКХ

«Муниципальный контроль» проверил, как дорожники «ловят сухие часы»

Вчера, 16:30 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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В Кирове 60% дорог, включенных в приоритетный проект, находятся «в работе» либо уже сданы. В настоящий момент ремонт ведется одновременно на 15 участках.
 
Сегодня группы «Муниципального контроля» проверили, насколько активно дорожники «ловят сухие часы». Такое поручение на утренней оперативке дал глава городской администрации Александр Перескоков, обратив внимание на то, что ремонтные работы в этот день запланированы не у всех подрядчиков.

На данный час группы «Муниципального контроля» побывали на большинстве участков ремонтируемых трасс.
 
Одна из групп выехала вместе с журналистами на улицу Северное Кольцо, где подрядчиком выступает МУПП «Гордормостстрой». Здесь на момент проверки шел процесс взятия проб: вырезана небольшая часть дорожного полотна для лабораторного исследования.

- В течение 3-4 дней лаборатория даст заключение по ряду параметров - содержание воды, плотность материала, состав щебня... Если все результаты будут в норме, этот участок дороги примем в эксплуатацию, подпишем акты выполненных работ, - сообщил руководитель МКУ «Дирекция дорожного хозяйства» Андрей Менькин.

Руководитель ДДХ добавил, что на Северном Кольце одновременно со взятием вырубки ведется обустройство съездов и подъем колодцев. Согласно контракту работы должны быть закончены до 25 июля включительно.

- Сейчас ремонтируются порядка 15 участков, где-то идет фрезерование, где-то щебнем выравнивают основание, делают съезды и так далее, - отметил Андрей Менькин. - Многие работы из-за интенсивного дневного трафика ведутся ночью. В целом 20% дорог уже сдано в эксплуатацию после ремонта, еще 40% участков находятся в работе. Подрядчики знают, что за отклонение от графика они будут наказаны рублем.  

Добавим, что сводная информация по итогам сегодняшних выездов групп «Муниципального контроля» будет представлена главе администрации Кирова Александру Перескокову на утреннем оперативном совещании завтра, 11 июля.


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