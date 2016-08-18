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Новости / ЖКХ

На теплосетях Кирова выявлено более двухсот дефектов

Вчера, 10:01 | Просмотров: 182 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове продолжается опрессовка теплосетей. Коммунальщики выявляют все новые дефекты в системе теплоснабжения. Без горячей воды остается более сотни домов.

В этом году опрессовка в Кирове началась почти на три недели позже - не в мае, как обычно, а пятого июня. Связано это с продлением отопительного сезона. Но позже не значит хуже. Два года назад подход к гидравлическим испытаниям принципиально изменился. Сейчас их проводят не от ТЭЦ, а с помощью новых опрессовочных машин.

На теплосетях Кирова выявлено более двухсот дефектовОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Под большим давлением с помощью опрессовочной машины подается давление до 12 атмосфер, обычное 8 атмосфер, то есть в полтора раза больше и испытывается участок».

Если раньше на время гидравлических испытаний горячую воду отключали сразу у половины города, сейчас городская территория поделена на 88 секций. На каждой из них проводится двойная опрессовка. Делается это для того, чтобы исключить повторные дефекты. А таковых находят достаточно много.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Выявлено 227 дефектов. У нас 8 подрядчиков и своих 11 бригад, мы стараемся укладываться в две недели, которые нам отведены».

Самый частый дефект - это прохудившиеся трубы. Их определяют с помощью специальных датчиков. На улице Чехова дефектную трубу выявили во дворе дома. С проблемой бригада справилась за несколько часов.

На теплосетях Кирова выявлено более двухсот дефектовАЛЕКСЕЙ КРИНИЦЫН, МАСТЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ КТК:
«Труба хорошая, просто образовалась коррозия, пришлось в трубе заплату ставить и все, заварили».

Благодаря делению города на секции опрессовка проходит более точечно, дефекты выявляются уже в первые часы. Коммунальщикам осталось испытать еще 37 секций. Полностью гидравлические испытания планируется завершить к концу августа.


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