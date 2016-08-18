На теплосетях Кирова выявлено более двухсот дефектов

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В Кирове продолжается опрессовка теплосетей. Коммунальщики выявляют все новые дефекты в системе теплоснабжения. Без горячей воды остается более сотни домов.В этом году опрессовка в Кирове началась почти на три недели позже - не в мае, как обычно, а пятого июня. Связано это с продлением отопительного сезона. Но позже не значит хуже. Два года назад подход к гидравлическим испытаниям принципиально изменился. Сейчас их проводят не от ТЭЦ, а с помощью новых опрессовочных машин.Если раньше на время гидравлических испытаний горячую воду отключали сразу у половины города, сейчас городская территория поделена на 88 секций. На каждой из них проводится двойная опрессовка. Делается это для того, чтобы исключить повторные дефекты. А таковых находят достаточно много.Самый частый дефект - это прохудившиеся трубы. Их определяют с помощью специальных датчиков. На улице Чехова дефектную трубу выявили во дворе дома. С проблемой бригада справилась за несколько часов.Благодаря делению города на секции опрессовка проходит более точечно, дефекты выявляются уже в первые часы. Коммунальщикам осталось испытать еще 37 секций. Полностью гидравлические испытания планируется завершить к концу августа.