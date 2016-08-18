На теплосетях Кирова выявлено более двухсот дефектов
Вчера, 10:01 | Просмотров: 182 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В этом году опрессовка в Кирове началась почти на три недели позже - не в мае, как обычно, а пятого июня. Связано это с продлением отопительного сезона. Но позже не значит хуже. Два года назад подход к гидравлическим испытаниям принципиально изменился. Сейчас их проводят не от ТЭЦ, а с помощью новых опрессовочных машин.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Под большим давлением с помощью опрессовочной машины подается давление до 12 атмосфер, обычное 8 атмосфер, то есть в полтора раза больше и испытывается участок».
Если раньше на время гидравлических испытаний горячую воду отключали сразу у половины города, сейчас городская территория поделена на 88 секций. На каждой из них проводится двойная опрессовка. Делается это для того, чтобы исключить повторные дефекты. А таковых находят достаточно много.
ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КТК:
«Выявлено 227 дефектов. У нас 8 подрядчиков и своих 11 бригад, мы стараемся укладываться в две недели, которые нам отведены».
Самый частый дефект - это прохудившиеся трубы. Их определяют с помощью специальных датчиков. На улице Чехова дефектную трубу выявили во дворе дома. С проблемой бригада справилась за несколько часов.
АЛЕКСЕЙ КРИНИЦЫН, МАСТЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ КТК:
«Труба хорошая, просто образовалась коррозия, пришлось в трубе заплату ставить и все, заварили».
Благодаря делению города на секции опрессовка проходит более точечно, дефекты выявляются уже в первые часы. Коммунальщикам осталось испытать еще 37 секций. Полностью гидравлические испытания планируется завершить к концу августа.
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