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Новости / ЖКХ

Проблемы с потопом в микрорайоне "Озерки"

Вчера, 10:08 | Просмотров: 226 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Где-то горожане жалуются на отсутствие воды, где-то - на избыток. В новом микрорайоне "Озерки" после обильных осадков подтопило подвалы. Коммунальщики воду откачали, но проблемы остались.

Несколько недель назад в этом подвале наблюдался потоп. Коммунальщики сделали дренажную систему, сейчас вода отведена в специальные колодцы. Но проблемы остались.

Проблемы с потопом в микрорайоне "Озерки"ЛАУРА АБРАМОВА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ЖИТЕЛЕЙ МКР. ОЗЕРКИ:
«Мы обратились в жилинспекцию, потому что, когда изначально попали в подвал, нас смутило, что у нас на оборудовании "рыжики" появились, т.е. ржавчина. Жилинспекция приняла работу управляющей компании, по дренажу, но направила требование явиться в жилинспекцию по устранению конденсата. Мы решаем второй месяц вопрос, никак не можем решить. УК говорит, у жилинспекции к нам претензий нет».

Коммунальщики уверяют, что проблема решена. По их словам, высокая влажность воздуха в подвале не повредит ни трубам, ни оборудованию.

Проблемы с потопом в микрорайоне "Озерки"ИГОРЬ ГЕРАСИМОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Воды сейчас нет, в подвале она стоит в приямках. На "холодной воде", на которую жалуются жители - есть конденсат, но он есть абсолютно в любом многоквартирном доме. Никакой проблемы нет - это оцинкованная труба, насосы плюс датчики-реле они все гидроизолированы, они предусмотрены на работу в таких влажностях».

Но жильцы дома опасаются, что из-за высокой влажности оборудование и трубы могут быстро износиться. Микрорайон "Озерки" получил такое название не случайно. Раньше здесь располагалось несколько природных водоемов. И, по словам экспертов Общероссийского народного фронта, проблема гораздо глубже, чем просто недоработки коммунальщиков. Решать ее нужно на более высоком уровне.

Проблемы с потопом в микрорайоне "Озерки"АЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во время планировки района муниципалитет не учел существующие экосистемы, природные, которые существуют на данной территории. Необходимо было провести анализ территории, провести инженерные и гидрологические изыскания. Уже после этого предоставлять земельные участки на строительства на них жилья».
 
 
Активисты ОНФ обратились в администрацию города с предложением разработать коммунальную инфраструктуру, которая исключит попадание воды в подвалы. Тем временем застройка микрорайона продолжается. Эксперты ОНФ не исключают, что проблема может повториться.


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