Проблемы с потопом в микрорайоне "Озерки"

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«Во время планировки района муниципалитет не учел существующие экосистемы, природные, которые существуют на данной территории. Необходимо было провести анализ территории, провести инженерные и гидрологические изыскания. Уже после этого предоставлять земельные участки на строительства на них жилья».

Где-то горожане жалуются на отсутствие воды, где-то - на избыток. В новом микрорайоне "Озерки" после обильных осадков подтопило подвалы. Коммунальщики воду откачали, но проблемы остались.Несколько недель назад в этом подвале наблюдался потоп. Коммунальщики сделали дренажную систему, сейчас вода отведена в специальные колодцы. Но проблемы остались.Коммунальщики уверяют, что проблема решена. По их словам, высокая влажность воздуха в подвале не повредит ни трубам, ни оборудованию.Но жильцы дома опасаются, что из-за высокой влажности оборудование и трубы могут быстро износиться. Микрорайон "Озерки" получил такое название не случайно. Раньше здесь располагалось несколько природных водоемов. И, по словам экспертов Общероссийского народного фронта, проблема гораздо глубже, чем просто недоработки коммунальщиков. Решать ее нужно на более высоком уровне.Активисты ОНФ обратились в администрацию города с предложением разработать коммунальную инфраструктуру, которая исключит попадание воды в подвалы. Тем временем застройка микрорайона продолжается. Эксперты ОНФ не исключают, что проблема может повториться.