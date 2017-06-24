Дорожников призвали к работе в круглосуточном режиме

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Сегодня в Кирове все подрядчики вывели технику и людей на ремонт улиц.Накануне глава администрации Кирова Александр Перескоков дал поручение группам «Муниципального контроля» проверить работу всех подрядчиков, ведущих ремонт городских трасс в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».Предыдущая неделя из-за ежедневных дождей не позволяла вести на дорогах полноценный цикл работ. 10 июля погода благоприятствовала дорожникам. Однако Александр Перескоков обратил внимание на то, что не все подрядчики запланировали ремонтные мероприятия на этот день.Накануне группы «Муниципального контроля» побывали на большинстве ремонтируемых участков. Как доложил сегодня на утренней «оперативке» руководитель Дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин, на данный момент все подрядные организации вывели на трассы технику и людей.На улице Воровского сегодня продолжается устройство выравнивающего слоя Б-II (за два предыдущих дня уложено 25 тонн Б-II) и верхнего слоя (177 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона).На Северном кольце также идет укладка выравнивающего слоя (в выходные уложено 25 тонн).На дороге Малая Субботиха - Большая Субботиха в минувшее воскресенье устраивался выравнивающий слой (израсходовано 153 тонны покрытия Б-II) и верхний слой из ЩМА (1200 тонн).На улице Кольцова в выходные шло фрезерование участка (650 кв.м).На Проектной выполнено фрезерование на 2400 кв.м, ведется устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя (1750 тонн ЩМА).По улице Гражданской выполняется укладка выравнивающего слоя (525 тонн Б-II) и верхнего слоя (1010 тонн ЩМА).Глава городской администрации Александр Перескоков обратился к руководству Дирекции дорожного хозяйства:- Настраивайте подрядчиков на круглосуточный режим работы. По метеопрогнозам, погода даст нам люфт на ближайшие три недели. И надо работать не просто в полную, а в двойную силу, 24 часа в сутки, чтобы использовать эту возможность со стопроцентной эффективностью.