Завтра в Кирове начнется грейдирование «грунтовок»

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Сегодня в ходе утреннего оперативного совещания глава администрации города Александр Перескоков обратил внимание дорожных служб на то, что с наступлением сухой погоды должны быть приведены в порядок все грунтовые дороги в сельских населенных пунктах на территории областного центра.Он напомнил о недавней ситуации, когда в слободе Санниковы на «грунтовке» забуксовала «скорая помощь».- Понятно, что погода вносит свои «коррективы», и в дожди содержать грунтовые дороги в проезжем состоянии сложно, особенно если по ним ходит тяжелая строительная техника. Однако в любом случае мы должны обеспечить людям стабильное транспортное сообщение, - подчеркнул глава администрации. – С завтрашнего дня, когда грунт подсохнет, необходимо провести грейдирование всех «грунтовок», и в дальнейшем проводить эти работы регулярно, чтобы поддерживать дороги в проезжем состоянии.Напомним, что в областном центре 440 километров грунтовых дорог. В июне глава администрации города дал поручение управлению благоустройства и транспорта, Дирекции дорожного хозяйства с 2018 года включать «грунтовки» в жилых микрорайонах в планы дорожных ремонтов. А с 2019 года такие территории планируется включить в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».Кроме того, совместно с региональным правительством начата разработка программы по развитию улично-дорожной инфраструктуры, в которую будут включены и грунтовые дороги.Отметим, что стоимость одного километра дороги только в щебеночном исполнении - порядка 5 млн рублей. То есть для того, чтобы все «грунтовки» в Кирове хотя бы засыпать щебнем, нужно более 2 миллиардов рублей.Предполагается, что работа по обустройству и дальнейшему асфальтированию «грунтовок» в Кирове будет последовательно вестись на протяжении ряда, с задействованием «дорожных» программ разного уровня.В ходе сегодняшнего оперативного совещания было также принято решение по ситуации с грунтовой дорогой Киров – Сидоровка. В весенний период эта дорога с целью ее сохранения была закрыта для проезда большегрузов. На прошлой неделе от местных жителей стали поступать жалобы в администрацию города: по дороге вновь ходят тяжелые машины, оставляя огромные колеи, - в дожди полотно превратилось в месиво.Как пояснил заместитель главы администрации Алексей Журавлев, по имеющимся данным, в районе Сидоровки ведется незаконная добыча песка, в связи с чем туда и курсируют большегрузы.- Вопросы разработки недр – не в компетенции администрации города, - отметил Алексей Витальевич, - и мы уже обратились в соответствующие надзорные органы.Однако, как подчеркнул Александр Перескоков, содержание городских дорог – компетенция муниципалитета. «И со своей стороны мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы жители могли ездить по этой дороге», - сказал Александр Викторович.Принято решение с целью сохранности дороги ограничивать по ней движение большегрузов на период дождей. Глава администрации Кирова поручил подготовить соответствующее распоряжение.Кроме того, он поручил городскому управлению благоустройства и транспорта совместно с Дирекцией дорожного хозяйства и ГИБДД рассмотреть возможность установки на этой дороге пункта весового контроля.