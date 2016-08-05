В Кирове вырубают аварийные деревья
Вчера, 15:23 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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В 2017 году запланировано спилить 2400 деревьев (примерно столько же, как в 2016 году), из которых 757 уже вырублено. Работы проводятся в течение года, в том числе и зимой. В первую очередь спиливаются деревья и ветки над газопроводами, трассами и кровлями домов, угрожающие безопасности жителей.
Как пояснил начальник управления благоустройства и транспорта Олег Семаков, принимаются заявки и от жителей города.
- Деревья, которые находятся на придомовых территориях, - это сфера ответственности управляющих компаний и собственников жилья, - пояснил Олег Дмитриевич. - На сегодня разработан порядок уборки аварийных деревьев по обращениям граждан, организаций: заявление поступает в управление благоустройства и транспорта или в Дирекцию зеленого хозяйства. Создана комиссия, которая выезжает на место, производит оценку состояния каждого дерева. Если оно признается аварийным, то составляется акт с определением суммы работ.
Стоимость вырубки одного дерева составляет от 3 до 16 тысяч рублей.
Сегодня по заявке граждан начался снос двух деревьев у дома № 15 по улице Лесозаводской. Работы выполнялись с использованием автокрана.
На участке, где проводятся работы, выставляются предупреждающие знаки, сама площадка огораживается сигнальной лентой. Непосредственно на площадке находится рабочий, который следит за безопасностью прохожих и указывает, где лучше обойти.
Как отметил Олег Семаков, специалисты, выполняющие снос деревьев, в обязательном порядке работают с применением страховочных средств.
На данный момент принято 140 обращений от граждан и организаций по сносу деревьев, и эта работа будет продолжаться.
Отметим, что взамен спиленных деревьев сотрудники Дирекции зеленого хозяйства высаживают новые - в парковой зоне. Так, в текущем году были посажены деревья на набережной у Вечного Огня (голубые ели), в сквере «Золотые рыбки», вдоль дороги по улицам Ленина и Карла Маркса.
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