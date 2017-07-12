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Новости / ЖКХ

В Кирове еще три улицы после ремонта готовы к сдаче

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Сегодня на утреннем оперативном совещании у главы администрации города Кирова руководитель Дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин сообщил, что еще на трех участках дорог полностью завершены ремонтные работы: по улицам Гражданской, Проектной и Малой Производственной. Сейчас идет подготовка улиц к сдаче.

Со вчерашнего дня подрядчики вывели на дороги максимальное количество техники и людей, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Так, на улице Красной Звезды (от Слободского тракта до слободы Широковской) ночью шло устройство выравнивающего слоя из щебня и устройство основания из черного щебня. Сегодня эти работы продолжаются.

По улице Мопра (от ул. Орджоникидзе до проезда на СНТ "Прудок НВ") ночью укладывался выравнивающий слой Б-II, на сегодня запланирован подъем колодцев и устройство основания из щебня.

На дороге Киров-Русское в ночные часы рабочие вели устройство выравнивающего слоя из черного щебня и устройство выравнивающего слоя Б-II. Эти же работы продолжаются в дневное время.

На улице Лепсе ночью велось фрезерование.

По улице Екатерины Кочкиной сегодня укладывается выравнивающий слой Б-II.

На улице Кольцова выполняются заезды и «карманы» у остановочных площадок (на данный момент готовность 50%), а также ямочный ремонт полотна (50%).

На улице Украинской рабочие сегодня производят укрепление обочин.

По Луганской (от проезда Луганского до ул. Андрея Упита) продолжается отсыпка щебня.

Глава администрации города еще раз обратил внимание отраслевых служб, подрядчиков на необходимость использовать для проведения работ каждый «сухой час» - и ночью, и в выходные.

- Пока погода дает нам карт-бланш, надо сделать максимальный объем работ - разумеется, при их 100-процентном качестве, - подчеркнул Александр Перескоков.


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