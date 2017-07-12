Совещание по дорогам в администрации города
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Большая и малая Субботиха 153 тонны, Щема 1200 тонн, Красной звезды 250 тонн, Киров-Русское черный щебень. 8Го числа было уложено 630 тонн, Б2 140 тонн, 9го числа Б2486 тонн».
Ежедневный отчет для главы администрации отражает текущую ситуацию. Вместе с ясной погодой развернулась и масштабная работа. По плану, все объекты, которых в проекте больше 60ти, должны быть закончены до конца лета.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вчера на оперативке вопрос возник, почему не все наши подрядчики в полной силе работают на улично-дорожной сети. И с учетом той, значит погоды, которая в июле у нас сложилась, мы договаривались, что каждый час и возможность работать на улице должны быть, должны использовать в своей работе подрядчики».
На сегодняшний день, по данным дирекции дорожного хозяйства, никто из подрядчиков график работы не нарушал. Однако, готовых к экспертизам и сдаче в ближайшее время объектов не так много.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Все подрядчики вышли на объекты.
- Значит, что у нас только улица гражданская сейчас готова к подготовке к сдаче, да?
- Да. У нас Гражданская, подготовка к сдаче. 100% Парковая работы завершены, Вчера делали вырубку на Северном кольце. Сейчас тоже лабораторию ждем заключение. Улица Украинская сейчас укрепление обочин, она уже готова».
Кроме работ по ремонту дорожного полотна, на совещании обсуждался и ряд других вопросов. Среди них возможность перераспределения средств на ямочный ремонт тех отрезков дорог, которые не вошли в проект реконструкции, а также проблемы благоустройства территорий, прилегающих к отремонтированным проезжим частям.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Розы Люксембург 84 благоустройство не восстановлено, по Московской 155 с мая месяца закончили ремонт, перекопали весь асфальт, до сих пор благоустройство не восстановлено, щебенку всю растащит по дороге - это обращение».
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