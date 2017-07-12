ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 июля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.6227
EURO: 69.4494
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Совещание по дорогам в администрации города

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Погода налаживается, а вместе с ней растет и оптимизм дорожников. Подрядчики все-таки надеются выполнить ремонт в установленные сроки.

Совещание по дорогам в администрации городаАНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Большая и малая Субботиха 153 тонны, Щема 1200 тонн, Красной звезды 250 тонн, Киров-Русское черный щебень. 8Го числа было уложено 630 тонн, Б2 140 тонн, 9го числа Б2486 тонн».

Ежедневный отчет для главы администрации отражает текущую ситуацию. Вместе с ясной погодой развернулась и масштабная работа. По плану, все объекты, которых в проекте больше 60ти, должны быть закончены до конца лета.

Совещание по дорогам в администрации городаАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вчера на оперативке вопрос возник, почему не все наши подрядчики в полной силе работают на улично-дорожной сети. И с учетом той, значит погоды, которая в июле у нас сложилась, мы договаривались, что каждый час и возможность работать на улице должны быть, должны использовать в своей работе подрядчики».

На сегодняшний день, по данным дирекции дорожного хозяйства, никто из подрядчиков график работы не нарушал. Однако, готовых к экспертизам и сдаче в ближайшее время объектов не так много.


АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Все подрядчики вышли на объекты.
- Значит, что у нас только улица гражданская сейчас готова к подготовке к сдаче, да?
- Да. У нас Гражданская, подготовка к сдаче. 100% Парковая работы завершены, Вчера делали вырубку на Северном кольце. Сейчас тоже лабораторию ждем заключение. Улица Украинская сейчас укрепление обочин, она уже готова».

Кроме работ по ремонту дорожного полотна, на совещании обсуждался и ряд других вопросов. Среди них возможность перераспределения средств на ямочный ремонт тех отрезков дорог, которые не вошли в проект реконструкции, а также проблемы благоустройства территорий, прилегающих к отремонтированным проезжим частям.

Совещание по дорогам в администрации городаМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Розы Люксембург 84 благоустройство не восстановлено, по Московской 155 с мая месяца закончили ремонт, перекопали весь асфальт, до сих пор благоустройство не восстановлено, щебенку всю растащит по дороге - это обращение».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский инвестпроект стал победителем конкурса

14:13 12.07.2017


Кировский инвестпроект стал победителем конкурса

Дорога Киров-Сидоровка закрыта для большегрузов

11:31 12.07.2017


Дорога Киров-Сидоровка закрыта для большегрузов

Житель Лянгасово заплатит штраф за непохороненных котов

11:18 12.07.2017


Житель Лянгасово заплатит штраф за непохороненных котов

Чайки погибли не из-за гриппа птиц

10:57 12.07.2017


Чайки погибли не из-за гриппа птиц

Выполнение комплекса ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ

10:41 12.07.2017


Выполнение комплекса ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ

В Кирове еще три улицы после ремонта готовы к сдаче

10:00 12.07.2017


В Кирове еще три улицы после ремонта готовы к сдаче

Кировчанин - чемпион мира по силовому жонглированию гирями

9:57 12.07.2017


Кировчанин - чемпион мира по силовому жонглированию гирями

Все новости

Вести. Кировская область

Вертолетная площадка для санавиации у областного Центра травматологии

17:56 12.07.2017


Вертолетная площадка для санавиации у областного Центра травматологии

Все пострадавшие во время майского пожара в Орлове получили государственные выплаты

17:53 12.07.2017


Все пострадавшие во время майского пожара в Орлове получили государственные выплаты

В регионе готовятся к началу внедрения электронной системы ветеринарной сертификации

15:05 12.07.2017


В регионе готовятся к началу внедрения электронной системы ветеринарной сертификации

В областном центре началась масштабная реконструкция теплосетей

15:03 12.07.2017


В областном центре началась масштабная реконструкция теплосетей

В Кирове открылась выставка картин старой Филейки Виктора Хрулёва

10:51 12.07.2017


В Кирове открылась выставка картин старой Филейки Виктора Хрулёва

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Дорожников призвали к работе в круглосуточном режиме

11.07.2017


Дорожников призвали к работе в круглосуточном режиме

В Кирове еще три улицы после ремонта готовы к сдаче

12.07.2017


В Кирове еще три улицы после ремонта готовы к сдаче

В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

07.07.2017


В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

Работа дорожников обсуждалась в администрации города

30.06.2017


Работа дорожников обсуждалась в администрации города

Сегодня в Кирове идет ремонт на 9 улицах

18.05.2017


Сегодня в Кирове идет ремонт на 9 улицах

На принятых после ремонта дорогах проверят разметку

06.07.2017


На принятых после ремонта дорогах проверят разметку

Популярные новости

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

06.07.2017


В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

03.07.2017


В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

07.07.2017


В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

29.06.2017


В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх