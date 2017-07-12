Совещание по дорогам в администрации города

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Погода налаживается, а вместе с ней растет и оптимизм дорожников. Подрядчики все-таки надеются выполнить ремонт в установленные сроки.Ежедневный отчет для главы администрации отражает текущую ситуацию. Вместе с ясной погодой развернулась и масштабная работа. По плану, все объекты, которых в проекте больше 60ти, должны быть закончены до конца лета.На сегодняшний день, по данным дирекции дорожного хозяйства, никто из подрядчиков график работы не нарушал. Однако, готовых к экспертизам и сдаче в ближайшее время объектов не так много.Кроме работ по ремонту дорожного полотна, на совещании обсуждался и ряд других вопросов. Среди них возможность перераспределения средств на ямочный ремонт тех отрезков дорог, которые не вошли в проект реконструкции, а также проблемы благоустройства территорий, прилегающих к отремонтированным проезжим частям.