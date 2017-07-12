Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село Русское
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 125 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Несмотря на все ожидания, в этом году доехать на "Гринландию" по полностью отремонтированной дороге снова не получится. Хотя ранее и были озвучены планы дорожников успеть сделать на всем участке выравнивающий слой асфальта. Но судя по темпам работ, до села Русского дорожники доберутся ещё не скоро.
КОНСТАНТИН АВТОМОНОВ, ПРОРАБ:
«В смысле до Гринландии? Полностью до Русского? До Башарово, ну нет, конечно. А какие-то сроки, установленные есть, или может быть даже не планировали к этому времени? Сроки официальные до 20 октября. Планируем закончить к 20 -му сентября».
Но и эти сроки уже вызывают сомнения. Почти за 2 месяца работ новое покрытие появилось всего на 3-х километрах дороги. Половина времени уже прошла, а нужно успеть положить ещё 19 километров свежего асфальта. Кроме того в кировских соцсетях обсуждается видео, где на данном участке ведутся работы в дождь, так что проблемы могут быть не только со сроками, но и с качеством. Но дорожники с этим не согласны.
КОНСТАНТИН АВТОМОНОВ, ПРОРАБ:
«В дождь мы не работали. Сколько здесь шло дождей, мы не работали. Не подтверждаете информацию? Не подтверждаем».
2 года назад эта дорога уже попадала в новостные ленты. Тогда фото с огромной ямой сделал депутат Госдумы, известный спортсмен Николай Валуев.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Николай Валуев пошутил, что нашёл яму, которая больше него самого. Конкретно этот дефект устранили, но в целом ситуация лучше не стало.
В этом году гостьей фестиваля будет Валентина Терешкова и у неё уже можно поинтересоваться, а не видно ли кировские ямы из космоса.
А вот подготовка к фестивалю идёт полным ходом. Сейчас там в полевых условиях постоянно живёт бригада строителей, которым капризы природы не помеха.
МАРИНА РИФМА, ЧЛЕН ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ГРУППЫ ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ":
«У нас всё нормально, всё по плану, нас не остановило вообще ничего. И дожди, у нас ты вчера был с градом, в Кирове говорят не было. Ничего страшного, дальше пошли работать».
Работать им осталось недолго. Потому что уже в четверг 19 июля сюда съедутся любители авторской песни со всей страны.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чуть больше, чем через неделю на этой поляне, докуда хватает взгляда, будут играть на гитарах и петь десятки тысяч людей. Там же будет и малая сцена, и сцена "боевого братства". А вот здесь, на этой поляне уже по традиции расположится основная сцена, на которой выступят главные звезды "Гринландии - 2017"».
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