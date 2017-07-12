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Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село Русское. Работу дорожников сегодня проверили наши корреспонденты.Несмотря на все ожидания, в этом году доехать на "Гринландию" по полностью отремонтированной дороге снова не получится. Хотя ранее и были озвучены планы дорожников успеть сделать на всем участке выравнивающий слой асфальта. Но судя по темпам работ, до села Русского дорожники доберутся ещё не скоро.Но и эти сроки уже вызывают сомнения. Почти за 2 месяца работ новое покрытие появилось всего на 3-х километрах дороги. Половина времени уже прошла, а нужно успеть положить ещё 19 километров свежего асфальта. Кроме того в кировских соцсетях обсуждается видео, где на данном участке ведутся работы в дождь, так что проблемы могут быть не только со сроками, но и с качеством. Но дорожники с этим не согласны.2 года назад эта дорога уже попадала в новостные ленты. Тогда фото с огромной ямой сделал депутат Госдумы, известный спортсмен Николай Валуев.В этом году гостьей фестиваля будет Валентина Терешкова и у неё уже можно поинтересоваться, а не видно ли кировские ямы из космоса.А вот подготовка к фестивалю идёт полным ходом. Сейчас там в полевых условиях постоянно живёт бригада строителей, которым капризы природы не помеха.Работать им осталось недолго. Потому что уже в четверг 19 июля сюда съедутся любители авторской песни со всей страны.