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Новости / ЖКХ

Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село Русское

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 125 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село Русское. Работу дорожников сегодня проверили наши корреспонденты.

Несмотря на все ожидания, в этом году доехать на "Гринландию" по полностью отремонтированной дороге снова не получится. Хотя ранее и были озвучены планы дорожников успеть сделать на всем участке выравнивающий слой асфальта. Но судя по темпам работ, до села Русского дорожники доберутся ещё не скоро.

Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село РусскоеКОНСТАНТИН АВТОМОНОВ, ПРОРАБ:
«В смысле до Гринландии? Полностью до Русского? До Башарово, ну нет, конечно. А какие-то сроки, установленные есть, или может быть даже не планировали к этому времени? Сроки официальные до 20 октября. Планируем закончить к 20 -му сентября».

Но и эти сроки уже вызывают сомнения. Почти за 2 месяца работ новое покрытие появилось всего на 3-х километрах дороги. Половина времени уже прошла, а нужно успеть положить ещё 19 километров свежего асфальта. Кроме того в кировских соцсетях обсуждается видео, где на данном участке ведутся работы в дождь, так что проблемы могут быть не только со сроками, но и с качеством. Но дорожники с этим не согласны.

КОНСТАНТИН АВТОМОНОВ, ПРОРАБ:
«В дождь мы не работали. Сколько здесь шло дождей, мы не работали. Не подтверждаете информацию? Не подтверждаем».

2 года назад эта дорога уже попадала в новостные ленты. Тогда фото с огромной ямой сделал депутат Госдумы, известный спортсмен Николай Валуев.

Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село РусскоеАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Николай Валуев пошутил, что нашёл яму, которая больше него самого. Конкретно этот дефект устранили, но в целом ситуация лучше не стало.

В этом году гостьей фестиваля будет Валентина Терешкова и у неё уже можно поинтересоваться, а не видно ли кировские ямы из космоса.

А вот подготовка к фестивалю идёт полным ходом. Сейчас там в полевых условиях постоянно живёт бригада строителей, которым капризы природы не помеха.

Одним из самых проблемных объектов остается дорога Киров - село РусскоеМАРИНА РИФМА, ЧЛЕН ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ГРУППЫ ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ":
«У нас всё нормально, всё по плану, нас не остановило вообще ничего. И дожди, у нас ты вчера был с градом, в Кирове говорят не было. Ничего страшного, дальше пошли работать».

Работать им осталось недолго. Потому что уже в четверг 19 июля сюда съедутся любители авторской песни со всей страны.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чуть больше, чем через неделю на этой поляне, докуда хватает взгляда, будут играть на гитарах и петь десятки тысяч людей. Там же будет и малая сцена, и сцена "боевого братства". А вот здесь, на этой поляне уже по традиции расположится основная сцена, на которой выступят главные звезды "Гринландии - 2017"».


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