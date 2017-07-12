В областном центре началась масштабная реконструкция теплосетей
Сегодня, 15:03 | Просмотров: 104 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта магистральная теплотрасса на ул. Воровского - важный объект реконструкции этого года. Она снабжает теплом и горячей водой центральную часть Кирова. Трасса была построена в 1991 году. В 2017 планируется заменить 835 метров трубопровода».
На эти цели будет потрачено почти 25 миллионов рублей. В планах демонтаж трубопроводов, замена лотков, монтаж новых труб, замена оборудования в четырех тепловых камерах, и завершит реконструкцию - благоустройство. У новой теплотрассы будет увеличен диаметр до 530 мм, что позволит повысить пропускную способность. А вот на улице Герцена (между Свободы и Володарского) уже завершается реконструкция магистральной теплотрассы.
АЛЕКСАНДР СЫЧЕВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КТК:
«Здесь меняется 318 м трубопровода. Здесь увеличивается диаметр трубопровода для улучшения гидравлики этой части города. И устанавливаются новые современные трубы».
Срок службы новых труб не менее тридцати лет. Стоимость работ на этом участке составила почти 9 миллионов рублей. Всего же на техперевооружение теплосетевого хозяйства Кирова и Кирово-Чепецка выделено 409 миллионов рублей. За 2017 год планируется переложить более 12 км теплотрасс.
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