В областном центре началась масштабная реконструкция теплосетей

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Ремонт летом - тепло зимой. Кировская теплоснабжающая компания проводит реконструкцию 24-х участков теплосетей в Кирове и Кирово-Чепецке.На эти цели будет потрачено почти 25 миллионов рублей. В планах демонтаж трубопроводов, замена лотков, монтаж новых труб, замена оборудования в четырех тепловых камерах, и завершит реконструкцию - благоустройство. У новой теплотрассы будет увеличен диаметр до 530 мм, что позволит повысить пропускную способность. А вот на улице Герцена (между Свободы и Володарского) уже завершается реконструкция магистральной теплотрассы.Срок службы новых труб не менее тридцати лет. Стоимость работ на этом участке составила почти 9 миллионов рублей. Всего же на техперевооружение теплосетевого хозяйства Кирова и Кирово-Чепецка выделено 409 миллионов рублей. За 2017 год планируется переложить более 12 км теплотрасс.