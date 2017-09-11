Прокуратура Белохолуницкого района приняла меры к обеспечению подготовки теплоснабжающей организации к отопительному сезону.

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В ходе проверки был выявлен факт отключения котельных ООО «Предприятие объединённых котельных» от электроснабжения в связи с задолженностью перед ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Без электроэнергии стало невозможным проведение работ по испытанию прочности тепловых сетей и готовности оборудования к отопительному периоду. Прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании действий ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по отключению котельных ООО «ПОК» незаконными.

Энергетиков обязали подключить котельные к электросетям.

Одновременно с исковым заявлением в суд направлено заявление об обеспечении иска, с требованием об обязании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» подключить котельные ООО «ПОК» к энергосетям.

В результате поставка электричества в котельные, эксплуатируемые ООО «ПОК», возобновлена. В настоящее время теплоснабжающая организация продолжает подготовку к отопительному сезону.

Исковое заявление по существу предъявленных требований находится в стадии рассмотрения.