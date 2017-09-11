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Новости / ЖКХ

В Кирове горячее водонасбжение восстановлено в 294 домах.

8 сентября 2017 20:06 | Просмотров: 194 | Версия для печати
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В микрорайоне «Авитек» горячую воду после замены запорной арматуры получили 139 жилых домов, 5 детских садов, 2 школы и 2 объекта здравоохранения.
 
После аварийного отключения по выявленному дефекту было восстановлено горячее водоснабжение 33 жилых домов и детского сада в районе улиц Московской, Ульяновской, Воровского, Упита и проспекта Строителей. В целом за сутки на тепловых сетях города устранено 15 дефектов.
 
Это позволило восстановить горячее водоснабжение еще в 26 жилых домах, 1 школе и 3 детских садах по ул. Маклина, Ленина в микрорайоне Зонального института и микрорайоне кинотеатра "Дружба", где завершается реконструкция теплотрассы по ул. Челюскинцев.
 
8 сентября  горячая вода появится еще в 84 жилых дома, 2 детских сада и 3 объекта здравоохранения.


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