Обзор ремонта дорог: что сделано за неделю?
Сегодня, 10:47 | Просмотров: 101 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В администрации города ход ремонта дорог отслеживают в ежедневном режиме.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас идет освоение, общий объем выполнения - 63,4%».
Почти 50 улиц Кирова уже отремонтированы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". 45-м по счету стал участок улицы Луганской. На протяжении десятка лет он не был заасфальтирован, местами здесь были плиты и щебень. Прежде чем начать ремонтные работы, подрядчику пришлось вывезти старые стройматериалы и уложить основание для новой проезжей части.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Все работы здесь выполняет компания "Сервистехнокомплект", сейчас мы проведем визуальный и инструментальный осмотр, если не будет никаких замечаний, совместно с общественной палатой, будет подписан акт ввода в эксплуатацию данного участка дороги».
Во время приемки дороги были зафиксированы и небольшие замечания. Так, на некоторых участках проезжей части подрядчик не убрал песок, грязь осталась и после работы катка.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Подрядчику, который выполнял ремонт, будет направлено письмо о полной прочистке этой улицы, нарушения он уберет, где-то есть прилипший асфальтобетон, где-то песок, где-то щебень еще лежит, приборка будет осуществлена».
Еще за последнюю неделю была сдана улица Блюхера. Подрядчик "Гордормостстрой" приступил к ее ремонту раньше срока. Общая протяженность ремонтируемых участков почти два километра, площадь асфальтирования составила 12-ть тысяч квадратных метров. Всего было потрачено более 11 миллионов рублей.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Качество, как должно быть по нормативам, оно так и есть. Просто изначально подрядчики допускали какие-то ошибки. Сейчас они поняли, что это грозит штрафными санкциями, заставляют их за свой счет переделывать. Поэтому сейчас никто не хочет тратить лишние деньги».
Накануне "Муниципальный контроль" проверил и улицу Романа Ердякова, 46-й принятой после ремонта в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Длина отремонтированного участка - 1 км 326 метров, площадь - около 24 квадратных метра, стоимость работ по контракту - 27 миллионов 207 тысяч рублей. С выполнением техзадания подрядчик справился в установленные сроки.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Все сделано хорошо, отлично, можно сказать».
«Здесь можно привести в пример совместной качественной работы "Дирекции дорожного хозяйства" и ГДМС. Улица не только отремонтирована, но уже к сдаче нанесена разметка».
На особом контроле остается автодорога Киров-Русское. Ремонт этого участка продолжается четвертый месяц, но желаемых результатов нет. Подрядчик "Агентство Развития Перспективных Технологий" до сих пор не приступил к устройству верхнего слоя покрытия. Хотя данный вид работ обещали начать еще с 28 августа.
РИШАТ АБДРАШИТОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА "ПРИКАМЬЕ":
«Вы зачем сюда в область пришли? Специально из Москвы приехали. Чтобы очернить Кировскую область? Я вот смотрю отчеты, и местные дорожники выполняют все, идут нормально. А вы валите по всем статьям».
Проблема, по словам подрядчика, в нехватке материалов. Такой ответ чиновников не устроил и был оценён на "двойку". В целом на данный момент по приоритетному проекту продолжается ремонт на 7 участках. К сдаче готовятся улицы Свердлова и Строительная, Свободы и Милицейская, автодорога Киров-Русское и не только.
АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«"Ура", - говорят жители района Привокзальной площади. На улице Комсомольской, наконец, стартовал ремонт дороги. Хотя, отметим, данного участка не было в основном перечне приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"».
Ремонт улицы Комсомольской пройдет на участке от Привокзальной площади до Сурикова. Движение для всех видов транспорта на время работ будет закрыто. Добавим, что подрядчики вновь жалуются на припаркованные на обочинах дорог машины, которые мешают ремонтным работам. Автовладельцев просят более ответственно относиться к ограничительным дорожным знакам.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы через номер находим владельца, звоним, предупреждаем. 80-90% откликаются, но кто не убрал машины, их эвакуируют».
1 сентября завершилось голосование за приоритеты в ремонте дорог 2018 года, организованное на сайте администрации Кирова. В нем приняло участие более 18-ти тысяч человек. Также голосование проходило и на сайте Общественной палаты региона. В своих мнениях участники обоих опросов практически единодушны. Так, в топ-5 улиц вошли: улицы Деповская, Красноармейская, Пристанская, Торфяная и переулок Школьный в Радужном. Как отметили в городском управлении благоустройства и транспорта, результаты обоих голосований будут синхронизированы и с учетом сводных данных предстоит сформировать перечень улиц, которые будут ремонтироваться в следующем году.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!