Обзор ремонта дорог: что сделано за неделю?

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«Все сделано хорошо, отлично, можно сказать».

В Кирове закончили ремонт почти полсотни улиц. И это только в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". О самых последних изменениях в уличной сети нашего города расскажет Анастасия Кетько.В администрации города ход ремонта дорог отслеживают в ежедневном режиме.Почти 50 улиц Кирова уже отремонтированы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". 45-м по счету стал участок улицы Луганской. На протяжении десятка лет он не был заасфальтирован, местами здесь были плиты и щебень. Прежде чем начать ремонтные работы, подрядчику пришлось вывезти старые стройматериалы и уложить основание для новой проезжей части.Во время приемки дороги были зафиксированы и небольшие замечания. Так, на некоторых участках проезжей части подрядчик не убрал песок, грязь осталась и после работы катка.Еще за последнюю неделю была сдана улица Блюхера. Подрядчик "Гордормостстрой" приступил к ее ремонту раньше срока. Общая протяженность ремонтируемых участков почти два километра, площадь асфальтирования составила 12-ть тысяч квадратных метров. Всего было потрачено более 11 миллионов рублей.Накануне "Муниципальный контроль" проверил и улицу Романа Ердякова, 46-й принятой после ремонта в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Длина отремонтированного участка - 1 км 326 метров, площадь - около 24 квадратных метра, стоимость работ по контракту - 27 миллионов 207 тысяч рублей. С выполнением техзадания подрядчик справился в установленные сроки.На особом контроле остается автодорога Киров-Русское. Ремонт этого участка продолжается четвертый месяц, но желаемых результатов нет. Подрядчик "Агентство Развития Перспективных Технологий" до сих пор не приступил к устройству верхнего слоя покрытия. Хотя данный вид работ обещали начать еще с 28 августа.Проблема, по словам подрядчика, в нехватке материалов. Такой ответ чиновников не устроил и был оценён на "двойку". В целом на данный момент по приоритетному проекту продолжается ремонт на 7 участках. К сдаче готовятся улицы Свердлова и Строительная, Свободы и Милицейская, автодорога Киров-Русское и не только.Ремонт улицы Комсомольской пройдет на участке от Привокзальной площади до Сурикова. Движение для всех видов транспорта на время работ будет закрыто. Добавим, что подрядчики вновь жалуются на припаркованные на обочинах дорог машины, которые мешают ремонтным работам. Автовладельцев просят более ответственно относиться к ограничительным дорожным знакам.1 сентября завершилось голосование за приоритеты в ремонте дорог 2018 года, организованное на сайте администрации Кирова. В нем приняло участие более 18-ти тысяч человек. Также голосование проходило и на сайте Общественной палаты региона. В своих мнениях участники обоих опросов практически единодушны. Так, в топ-5 улиц вошли: улицы Деповская, Красноармейская, Пристанская, Торфяная и переулок Школьный в Радужном. Как отметили в городском управлении благоустройства и транспорта, результаты обоих голосований будут синхронизированы и с учетом сводных данных предстоит сформировать перечень улиц, которые будут ремонтироваться в следующем году.