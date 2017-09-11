Прием дороги на улице Кольцова

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«Для усиления прочностных характеристик дорожной одежды, уложены плиты железобетонные плиты. То есть здесь была большая колейнойсть, по проезжей части, сейчас я думаю, все будет хорошо».

«По срокам, да, эта улица у нас сдается 10го сентября. Но десятое сентября был выходной день. Соответственно, я думаю, что если мы сегодня примем, то это никаких штрафных санкций подрядчику не повлечет. Подрядчик здесь проверенный, Вятавтодор, Соответственно, я думаю, ну наверно замечаний не будет. Сейчас пройдем и соответственно посмотрим».

В Кирове продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Накануне была принята улица Кольцова.Прием отрезка дороги по улице Кольцова проходил по привычной схеме. Сначала специалисты ознакомились с результатами вырубок, а затем отправились на сам участок, чтобы провести последние замеры.Здесь, согласно проекту, была проведена полная замена дорожного покрытия. Новый асфальт, по словам специалистов должен прослужить минимум 4 года. И это только гарантийный срок. Кроме того были установлены новые бордюры между проезжей частью и тротуарами. И это далеко не вся работа, которую проделал подрядчик.Нареканий у специалистов не вызвали ни качество проводимой работы, ни сроки сдачи объекта. Впрочем, и подрядчик на этот отрезок дороги был поставлен проверенныйНапомним, что для реализации ремонта дорог в 2017 году были привлечены бюджетные средства всех уровней. Общая стоимость проекта составила почти 2 млрд. рублей. После приема улицы Кольцова, для его завершения останется сдать еще 12 отрезков дорог.