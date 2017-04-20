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Новости / ЖКХ

Трещина на новом асфальте по улице Ульяновской, 36

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 128 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове из-за обустройства ливневой канализации у нового дома по улице Ульяновской, 36, появилась трещина на новом асфальте. Просадка асфальта создает угрозу для автомобилей. К тому же есть вероятность, что трещина будет расширяться.

Улица Ульяновская была отремонтирована в прошлом году и находится на гарантии. Однако городской администрации придется проводить ремонт участка дороги за счет муниципального бюджета, поскольку ситуация не является гарантийным случаем. Предъявить претензии к подрядчику по состоянию дороги будет очень сложно, поскольку любые дефекты он сможет списать на то, что целостность дорожного покрытия была нарушена в процессе обустройства ливневки. Эта ситуация возникла из-за того, что несколько лет назад, когда началась застройка квартала, в технической документации не правильно было указано место для прокладки ливневой канализации. Компания-застройщик свои обязательства выполнила, ливневку проложили. И как результат - разрушение дорожного полотна. Проблемный участок дороги не только на контроле у городских властей, но и активистов общероссийского народного фронта, которые нанесли опасный участок на карту «убитых» дорог. Ремонтом трещины на асфальте займется муниципальное предприятие "Гордормостстрой".

Трещина на новом асфальте по улице Ульяновской, 36МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Предприятие ГДМС начнет работы по ликвидации дефекта после того, как закончится ремонт коллектора. Ориентировочно 13 сентября. Далее дорожникам предстоит вскрыть полотно до основания и провести ремонт участка. Если позволят погодные условия, все восстановительные работы должны быть закончены до начала октября».


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