Трещина на новом асфальте по улице Ульяновской, 36

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В Кирове из-за обустройства ливневой канализации у нового дома по улице Ульяновской, 36, появилась трещина на новом асфальте. Просадка асфальта создает угрозу для автомобилей. К тому же есть вероятность, что трещина будет расширяться.Улица Ульяновская была отремонтирована в прошлом году и находится на гарантии. Однако городской администрации придется проводить ремонт участка дороги за счет муниципального бюджета, поскольку ситуация не является гарантийным случаем. Предъявить претензии к подрядчику по состоянию дороги будет очень сложно, поскольку любые дефекты он сможет списать на то, что целостность дорожного покрытия была нарушена в процессе обустройства ливневки. Эта ситуация возникла из-за того, что несколько лет назад, когда началась застройка квартала, в технической документации не правильно было указано место для прокладки ливневой канализации. Компания-застройщик свои обязательства выполнила, ливневку проложили. И как результат - разрушение дорожного полотна. Проблемный участок дороги не только на контроле у городских властей, но и активистов общероссийского народного фронта, которые нанесли опасный участок на карту «убитых» дорог. Ремонтом трещины на асфальте займется муниципальное предприятие "Гордормостстрой".