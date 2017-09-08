Сдача участка дороги на улице Карла Маркса

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«Сцепление с нижним слоем выдерживает, плотность образца 2,65, и водонасыщение при требованиям ГОСТ не более 3,5 составляет, 0,8. Результаты, в принципе, все соответствуют ГОСТу».

В Кирове продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Накануне был принят отремонтированный участок на улице Карла Маркса.Длина принятого участка дороги по Карла Маркса от Профсоюзной улицы до Октябрьского проспекта составляет 800 метров, площадь - 15 тысяч квадратов. Стоимость работ составила 19 млн. рублей, однако, по словам экспертов, подрядчик даже перевыполнил задачу. Были сделаны все съезды, на прилегающие улицы и подъезды к автобусным остановкам. Кроме того, верхний слой асфальтового покрытия, по результатам экспертизы оказался на сантиметр толще требуемого.Этот объект в проекте "Безопасные и качественные дороги" стал юбилейным - пятидесятым. В целом, подрядчики уже выполнили около 70% работ.По словам специалистов Дирекции Дорожного хозяйства, от сроков почти никто не отстает. И даже по знаменитой дороге "Киров-Русское" есть хорошие новости.Затормозить работу может не только дождливая погода, но и безответственные автовладельцы, не убравшие вовремя припаркованные автомобили. Представители городской Администрации напоминают о том, как важно обращать внимание на дорожные знаки и следовать их требованиям.