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Новости / ЖКХ

Сдача участка дороги на улице Карла Маркса

Сегодня, 10:38 | Просмотров: 151 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове продолжается реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Накануне был принят отремонтированный участок на улице Карла Маркса.

Длина принятого участка дороги по Карла Маркса от Профсоюзной улицы до Октябрьского проспекта составляет 800 метров, площадь - 15 тысяч квадратов. Стоимость работ составила 19 млн. рублей, однако, по словам экспертов, подрядчик даже перевыполнил задачу. Были сделаны все съезды, на прилегающие улицы и подъезды к автобусным остановкам. Кроме того, верхний слой асфальтового покрытия, по результатам экспертизы оказался на сантиметр толще требуемого.

Сдача участка дороги на улице Карла МарксаМАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Сцепление с нижним слоем выдерживает, плотность образца 2,65, и водонасыщение при требованиям ГОСТ не более 3,5 составляет, 0,8. Результаты, в принципе, все соответствуют ГОСТу».
 
 
Этот объект в проекте "Безопасные и качественные дороги" стал юбилейным - пятидесятым. В целом, подрядчики уже выполнили около 70% работ.

Сдача участка дороги на улице Карла МарксаАНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Миллиард 100 у нас было совместно с экономией. На сегодняшний день у нас сделано порядка семисот… Ну, как говориться, заплачено и запроцентовано подрядчикам, порядка семисот пятидесяти миллионов. И это осталось, ну если грубо, процентов 30, наверное, осталось».
 
По словам специалистов Дирекции Дорожного хозяйства, от сроков почти никто не отстает. И даже по знаменитой дороге "Киров-Русское" есть хорошие новости.

АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Сегодня провели диалог. Подрядчик еще там заключил договор на 5 тысяч тонн ЩЕМА, планирует уже сегодня-завтра начать там укладку верхнего слоя».

Затормозить работу может не только дождливая погода, но и безответственные автовладельцы, не убравшие вовремя припаркованные автомобили. Представители городской Администрации напоминают о том, как важно обращать внимание на дорожные знаки и следовать их требованиям.


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