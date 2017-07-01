Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканий
Вчера, 17:38 | Просмотров: 114 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Этот участок дороги - самый объемный и самый затратный в плане ремонта. Но вот его темпы уже получили двойку на одном из оперативных совещаний в администрации города. Со своей стороны, подрядчик ссылается на нехватку материалов и техники. Возникшие проблемы, отметил его представитель, решаются в рабочем порядке.
АЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В Г.КИРОВЕ АО "АРПТ":
«Исходя из данного представленного календарного графика работы по устройству выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетона планируется закончить до 20 сентября. На сегодняшний день мы ставим второй асфальтоукладочный комплекс. Заключены договоры с поставщиками».
Построенная 30 лет назад, дорога Киров-Русское за время эксплуатации не подвергалась капитальному ремонту. Поэтому, износ дорожного покрытия стал критическим. Заход на трассу дорожников поначалу воспринимался радостно. Но сейчас у общественности есть сомнения, что подрядчик уложится в срок и насколько долго прослужит новая дорога. Члены рабочей группы пришли к мнению, что техническое задание на ее ремонт было сформулировано некорректно.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, НАЧАЛЬНИК МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА":
2Каждый день берут по 10 проб, чтобы диаграмма была полная. Там, где были замечания, сразу был выставлен акт о браке и подрядчик все переделывал».
На сегодняшний день подрядчик зашел в село Русское. Ему предстоит заасфальтировать оставшиеся пять километров дороги. По контракту, срок окончания всех работ определен 20 октября.
- На прямой вопрос, я хотел бы получить прямой ответ? Да, понимание есть, что работы мы выполним в срок.
Работы подрядной организации на трассе Киров-Русское продолжат оставаться на особом контроле рабочей группы Общественной палаты.
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