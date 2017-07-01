ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6679
EURO: 69.0977
Погода в городе Кирове:
ночью:  +14...+16°C
утром:  +16...+18°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканий

Вчера, 17:38 | Просмотров: 114 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканий со стороны кировчан и общественников. Московский подрядчик отстает от графика. К тому же, есть вопросы по качеству дорожных работ. Отвечать на претензии представителю "Агентства развития перспективных технологий" пришлось на заседании рабочей группы Общественной палаты.

Этот участок дороги - самый объемный и самый затратный в плане ремонта. Но вот его темпы уже получили двойку на одном из оперативных совещаний в администрации города. Со своей стороны, подрядчик ссылается на нехватку материалов и техники. Возникшие проблемы, отметил его представитель, решаются в рабочем порядке.

Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканийАЛЕКСЕЙ ПУЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В Г.КИРОВЕ АО "АРПТ":
«Исходя из данного представленного календарного графика работы по устройству выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетона планируется закончить до 20 сентября. На сегодняшний день мы ставим второй асфальтоукладочный комплекс. Заключены договоры с поставщиками».

Построенная 30 лет назад, дорога Киров-Русское за время эксплуатации не подвергалась капитальному ремонту. Поэтому, износ дорожного покрытия стал критическим. Заход на трассу дорожников поначалу воспринимался радостно. Но сейчас у общественности есть сомнения, что подрядчик уложится в срок и насколько долго прослужит новая дорога. Члены рабочей группы пришли к мнению, что техническое задание на ее ремонт было сформулировано некорректно.

Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканийАНДРЕЙ МЕНЬКИН, НАЧАЛЬНИК МКУ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА":
2Каждый день берут по 10 проб, чтобы диаграмма была полная. Там, где были замечания, сразу был выставлен акт о браке и подрядчик все переделывал».

На сегодняшний день подрядчик зашел в село Русское. Ему предстоит заасфальтировать оставшиеся пять километров дороги. По контракту, срок окончания всех работ определен 20 октября.

- На прямой вопрос, я хотел бы получить прямой ответ? Да, понимание есть, что работы мы выполним в срок.

Работы подрядной организации на трассе Киров-Русское продолжат оставаться на особом контроле рабочей группы Общественной палаты.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирове группу наркосбытчиков приговорили к большим срокам лишения свободы.

16:35 13.09.2017


В Кирове группу наркосбытчиков приговорили к большим срокам лишения свободы.

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

16:00 13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Дороничах 31-летний мужчина разобрал стенку хозпостройки и украл велосипед.

20:30 12.09.2017


В Дороничах 31-летний мужчина разобрал стенку хозпостройки и украл велосипед.

В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

20:18 12.09.2017


В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада Калина" и ВАЗ-21144.

В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.

20:14 12.09.2017


В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

20:12 12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове задержана группа наркосбытчиков.

20:05 12.09.2017


В Кирове задержана группа наркосбытчиков.

Все новости

Вести. Кировская область

В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"

17:41 13.09.2017


В ОДНТ открылась выставка "Мифы и реальность семьи Барьяхтар"

В Кирове разыскивают собственника опасного недостроя

17:39 13.09.2017


В Кирове разыскивают собственника опасного недостроя

Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканий

17:38 13.09.2017


Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканий

Рейд по домам с печным отоплением

15:16 13.09.2017


Рейд по домам с печным отоплением

Сдача участка дороги на улице Карла Маркса

10:38 13.09.2017


Сдача участка дороги на улице Карла Маркса

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове на особом контроле остается ремонт дороги в село Русское.

01.07.2017


В Кирове на особом контроле остается ремонт дороги в село Русское.

При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушения

22.06.2017


При ремонте дороги Киров-Русское выявили серьезные нарушения

В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

07.07.2017


В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

В Кирове отремонтировали улицу Горбуновой

05.06.2017


В Кирове отремонтировали улицу Горбуновой

В Кирове заасфальтировали улицу Луганскую

22.08.2017


В Кирове заасфальтировали улицу Луганскую

В Кирове продолжается масштабный ремонт дорог

05.09.2017


В Кирове продолжается масштабный ремонт дорог

Популярные новости

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

06.09.2017


В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх