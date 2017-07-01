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Ремонт дороги Киров-Русское по-прежнему вызывает массу нареканий со стороны кировчан и общественников. Московский подрядчик отстает от графика. К тому же, есть вопросы по качеству дорожных работ. Отвечать на претензии представителю "Агентства развития перспективных технологий" пришлось на заседании рабочей группы Общественной палаты.Этот участок дороги - самый объемный и самый затратный в плане ремонта. Но вот его темпы уже получили двойку на одном из оперативных совещаний в администрации города. Со своей стороны, подрядчик ссылается на нехватку материалов и техники. Возникшие проблемы, отметил его представитель, решаются в рабочем порядке.Построенная 30 лет назад, дорога Киров-Русское за время эксплуатации не подвергалась капитальному ремонту. Поэтому, износ дорожного покрытия стал критическим. Заход на трассу дорожников поначалу воспринимался радостно. Но сейчас у общественности есть сомнения, что подрядчик уложится в срок и насколько долго прослужит новая дорога. Члены рабочей группы пришли к мнению, что техническое задание на ее ремонт было сформулировано некорректно.На сегодняшний день подрядчик зашел в село Русское. Ему предстоит заасфальтировать оставшиеся пять километров дороги. По контракту, срок окончания всех работ определен 20 октября.Работы подрядной организации на трассе Киров-Русское продолжат оставаться на особом контроле рабочей группы Общественной палаты.