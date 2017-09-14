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Новости / ЖКХ

КТК: более 90% жилых домов в Кирове не получили "паспортов готовности" к зиме.

Сегодня, 11:10 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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По данным «Кировской теплоснабжающей компании» более 90% жилых домов Кирова до сих пор не получили паспортов готовности к зиме.
 
Оценка готовности УК проводится по 17 параметрам. На данный момент мероприятия, которые являются обязательными для исполнения в целом по объектам ЖКХ, выполнены только на 50% (в частности, это промывка и опрессовка системы теплоснабжения, изоляция сетей, состояние утепления здания, сохранность пломб на шайбах и дроссельных устройствах, наличие приборов учета КИП).
 
КТК подает теплоноситель до границ дома. Перераспределение тепла между подъездами, стояками, квартирами - зона ответственности УК. Если не выполнено хоть одно из обязательных мероприятий, к примеру, промывка внутридомовой системы, то вполне вероятно, что в квартире будет холодно.
 
Подготовка к зиме жилых домов должна проходить в плановом режиме и завершиться уже к сентябрю. На сегодняшний день КТК подписаны лишь 14 паспортов готовности по 332 жилому дому. Еще более четырех тысяч многоквартирных домов остается без актов и паспортов готовности.
 
Серьезное препятствие для получения «паспорта готовности» - задолженность перед «Кировской теплоснабжающей компанией». Общий долг УК города Кирова превышает полтора миллиарда рублей.
 
В числе крупнейших неплательщиков с многомиллионной задолженностью:
 
- ООО "УК Октябрьского района города Кирова" - 429,39 миллионов рублей (глубина задолженности - 8,4 месяца)
- ООО "УК Ленинского района" - 382,06, (3,6 мес.)
- ООО "Управление жилищного хозяйства" - 107,61 (7,3 мес.)
- ТСЖ "ЗАРЕЧНОЕ - ДСК" - 47,95 (12 мес.)
- ООО "Управляющая компания "Жилищный сервис" - 43,72 (7,2 мес.)
- ТСЖ "ЗАРЕЧНОЕ" - 35,26 (11,8 мес.)
- ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" - 30,22 (7 мес.)
- ООО "УК "Доверие" - 29,85 (13,5 мес.)
- ООО "УК "Паритет" - 39,65 (2,7 мес.)
- ООО "УЭМ-КЧУС" - 20,94 (6,5 мес.)
- ООО "Камри" - 22,88 (5,7 мес.)
- ООО "Жилремкомплекс" - 21,58 (5 мес.)
- ООО "УК "Омега Люкс" - 20,13 (8,7 мес.)
- ООО "Управляющая компания "Наш дом" - 20,17 (4,4 мес.)


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