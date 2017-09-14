В Кирове более 150 домов остались без электричества.

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В «Горэлектросети» сообщили о проведении плановых ремонтных работ.

Отключения пройдут во всех районах Кирова. Согласно графику, света не будет с 8.30 до 17.00.

График отключений:



8.30-12.00

ул. Верхосунская, 17, 16, 19, 21, ул. Хлыновская, 4 (в т.ч. с буквами "а-з");

ул. Ленина, 158;

9.00-16.00

Коминтерн, ул. Торфяная, 6-22;

8.30-17.00

ул. Ключевая, 22а-31;

8.30-17.00

сл. Макарье, ул. Проезжая, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Новостройки, 9-20, ул. Кирова, 1-16, ул. Парковая, 14;

8.30-16.00

ул. Воровского, 86б, 92/1, 92/2, 92; ул. Производственная, 12, 14, 16;

8.30-17.00

ул. Казанская, 18, набережная Грина, 3, 7; ул. Розы Люксембург, 5;

8.30-17.00

ул. Московская, 181, 185а, 185, 183;

8.30-15.30

ул. Мира, 22а, 22; ул. Сормовская, 34, 36;

13.30-16.00

ул. Володарского, 229-241, ул. Блюхера, 44, ул. Хлыновская, 27-48, ул. Свободы, 163;

9.00-12.00

ул. Ломоносова, 22;

8.30-17.00

п. Ганино, ул. Майская, 1-19, переулок Майский, 1-10, ул. Мира, 2/4;

8.30-17.00

ул. Оричевская, 1-46, ул. Весенняя, 80;

13.00-15.00

ул. Мира, 1;

8.30-11.30

ул. Ленина, 87, 87б, 87в, 89б, 96.

8.30-16.30

Микрорайон Радужный, ул. Индустриальная, 8б, ул. Конституции, 3а.