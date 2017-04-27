Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора

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Новый асфальт во дворе дома номер 8/4 по улице Екатерины Кочкиной может не пережить зимы. Этого опасаются местные жители. Своей тревогой они поделились с общественными активистами и нашей съемочной группой.Руководитель ТОСа Светлана Кочурова недовольна ремонтом двора. Женщина убеждена, подрядчик не отработал федеральные деньги. Допущено много недочетов.После того, как рабочие положили во дворе асфальт, жители обратились с жалобой к активистам общероссийского народного фронта. Общественники осмотрели двор, и нашли некоторые технологические нарушения.Доживет ли асфальт до следующего лета или растает вместе со снегом? Этот вопрос тревожит жителей больше всего. Ответ даст экспертиза. Специалисты в ближайшие дни начнут изучать пробы.Отметим, ремонт в этом дворе проходил в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Кирове по этой же программе ремонтируют более 60-ти дворов.Общественники отмечают, это не единственный двор, где ремонт по федеральной программе выполнен некачественно.