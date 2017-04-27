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Новости / ЖКХ

Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 35 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Новый асфальт во дворе дома номер 8/4 по улице Екатерины Кочкиной может не пережить зимы. Этого опасаются местные жители. Своей тревогой они поделились с общественными активистами и нашей съемочной группой.

- Вчера попросил подрядчик подписать документы, я этого делать не буду.

Руководитель ТОСа Светлана Кочурова недовольна ремонтом двора. Женщина убеждена, подрядчик не отработал федеральные деньги. Допущено много недочетов.

Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двораСВЕТЛАНА КОЧУРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОС УЛ. Е. КОЧКИНОЙ, Д. 8/4:
«У нас ливневка, вот там вот, как была лужа, так она и осталась. У первого подъезда, когда я шла с выборов, смотрю - там уже трещина. Прошла неделя после асфальтирования».

После того, как рабочие положили во дворе асфальт, жители обратились с жалобой к активистам общероссийского народного фронта. Общественники осмотрели двор, и нашли некоторые технологические нарушения.

- Вот он асфальт, не встык положен. Они должны быть встык и проливаться битумом. Эта спайка она сделана не правильно.

Доживет ли асфальт до следующего лета или растает вместе со снегом? Этот вопрос тревожит жителей больше всего. Ответ даст экспертиза. Специалисты в ближайшие дни начнут изучать пробы.

Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двораАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в этом месте был найден один из главных недочетов. Асфальт неплотно прилегает к бордюрному камню. Щель такова, что легко помещается треть ладони. Но это легко исправимо. Все, что необходимо сделать - почистить щель, затем залить ее битумом».

Отметим, ремонт в этом дворе проходил в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Кирове по этой же программе ремонтируют более 60-ти дворов.

Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двораДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОНФ ПО МОНИТОРИНГУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
«Мы, пользуясь возможностью, обращаемся к жителям города, где выполнены работы по программе, обращаться к нам, в случае если есть недочеты, если есть вопросы по качеству проведения работ».

Общественники отмечают, это не единственный двор, где ремонт по федеральной программе выполнен некачественно.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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