Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 35 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Вчера попросил подрядчик подписать документы, я этого делать не буду.
Руководитель ТОСа Светлана Кочурова недовольна ремонтом двора. Женщина убеждена, подрядчик не отработал федеральные деньги. Допущено много недочетов.
СВЕТЛАНА КОЧУРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОС УЛ. Е. КОЧКИНОЙ, Д. 8/4:
«У нас ливневка, вот там вот, как была лужа, так она и осталась. У первого подъезда, когда я шла с выборов, смотрю - там уже трещина. Прошла неделя после асфальтирования».
После того, как рабочие положили во дворе асфальт, жители обратились с жалобой к активистам общероссийского народного фронта. Общественники осмотрели двор, и нашли некоторые технологические нарушения.
- Вот он асфальт, не встык положен. Они должны быть встык и проливаться битумом. Эта спайка она сделана не правильно.
Доживет ли асфальт до следующего лета или растает вместе со снегом? Этот вопрос тревожит жителей больше всего. Ответ даст экспертиза. Специалисты в ближайшие дни начнут изучать пробы.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в этом месте был найден один из главных недочетов. Асфальт неплотно прилегает к бордюрному камню. Щель такова, что легко помещается треть ладони. Но это легко исправимо. Все, что необходимо сделать - почистить щель, затем залить ее битумом».
Отметим, ремонт в этом дворе проходил в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Всего в Кирове по этой же программе ремонтируют более 60-ти дворов.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОНФ ПО МОНИТОРИНГУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
«Мы, пользуясь возможностью, обращаемся к жителям города, где выполнены работы по программе, обращаться к нам, в случае если есть недочеты, если есть вопросы по качеству проведения работ».
Общественники отмечают, это не единственный двор, где ремонт по федеральной программе выполнен некачественно.
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