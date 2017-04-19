Благоустройство после земляных работ

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В Кирове активно идет подготовка к отопительному сезону. В связи с этим в разных районах города проходят работы по замене теплосетей. Между тем, раскопки должны проходить по правилам благоустройства. Как их соблюдают в Ленинском районе, проверили специалисты теруправления.Каждую неделю по понедельникам инспекторы Ленинского территориального управления проверяют места, где ведутся раскопки. В этот раз под пристальным вниманием специалистов оказалась тихая улица под названием третий Опытный переулок.Также отметим, что земляные работы проходят в непосредственной близости от частных жилых домов. Никакой грязи после себя рабочие оставлять не должны.В преддверье отопительного сезона ремонт теплосетей идет повсеместно. Сетевики пытаются успеть завершить работы в срок. Однако правила безопасности и благоустройства одинаковы для всех.Следущий рейд по объектам, на которых ведутся раскопки в Ленинском территориальном управлении пройдет уже через неделю.