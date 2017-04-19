Благоустройство после земляных работ
Сегодня, 10:20 | Просмотров: 22 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Каждую неделю по понедельникам инспекторы Ленинского территориального управления проверяют места, где ведутся раскопки. В этот раз под пристальным вниманием специалистов оказалась тихая улица под названием третий Опытный переулок.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Мы видим, что здесь есть нарушения правил внешнего благоустройства. Здесь отсутствуют ограждения по периметру, так же отсутствуют информационные таблички. В ночное время должна быть подсветка. Как мы видим, все здесь отсутствует».
Также отметим, что земляные работы проходят в непосредственной близости от частных жилых домов. Никакой грязи после себя рабочие оставлять не должны.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Они должны восстановить то, что нарушено, если бордюры или газон, они должны быть восстановлены, если нарушено дорожное полотно, оно должно быть восстановлено».
В преддверье отопительного сезона ремонт теплосетей идет повсеместно. Сетевики пытаются успеть завершить работы в срок. Однако правила безопасности и благоустройства одинаковы для всех.
ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Если жители обнаружат какие-либо недостатки, нарушения правил внешнего благоустройства, они могут обратиться в единую диспетчерскую службу по тел. 48-00-00. Либо к нам в терруправлениею».
Следущий рейд по объектам, на которых ведутся раскопки в Ленинском территориальном управлении пройдет уже через неделю.
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