В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

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Причиной стали большие долги данных УК за потребленные энергоресурсы.

Общий размер задолженности коммунальных предприятий превысил 1,5 миллиарда рублей. В числе самых крупных неплательщиков - компании «Вятка-5», «Городской жилищный комплекс», «Доверие», «Добрые услуги Вятки», «Стройсервис», «ЖКХ Комфорт», «Кировская управляющая компания» и «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова».

В отношении двух УК из-за отсутствием каких-либо действий для урегулирования долга инициирована процедура банкротства. Заявления поданы в отношении «Городского жилищного комплекса» и компании «Доверие».

Есть проблемы с расчетами за энергоресурсы и у ТСЖ: примерно треть из них (56 организаций) систематически задерживают оплату.