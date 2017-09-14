В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.
Вчера, 16:29 | Просмотров: 756 | Версия для печати
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Причиной стали большие долги данных УК за потребленные энергоресурсы.
Общий размер задолженности коммунальных предприятий превысил 1,5 миллиарда рублей. В числе самых крупных неплательщиков - компании «Вятка-5», «Городской жилищный комплекс», «Доверие», «Добрые услуги Вятки», «Стройсервис», «ЖКХ Комфорт», «Кировская управляющая компания» и «Управляющая компания Октябрьского района города Кирова».
В отношении двух УК из-за отсутствием каких-либо действий для урегулирования долга инициирована процедура банкротства. Заявления поданы в отношении «Городского жилищного комплекса» и компании «Доверие».
Есть проблемы с расчетами за энергоресурсы и у ТСЖ: примерно треть из них (56 организаций) систематически задерживают оплату.
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