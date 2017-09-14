В Кирове тепло уже получили почти восемь сотен объектов
Сегодня, 10:35 | Просмотров: 126 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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7 июня в администрация города Кирова было принято постановление о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства областного центра к началу отопительного периода. И уже больше трех месяцев продолжается эта работа. На сегодняшний день объекты социальной сферы, котельные, водозаборы, газопроводы готовы на 100%, жилые дома и центральные теплоузлы на 98%, тепловые сети на 92%.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В соответствии с приказом Минэнерго России к 15 сентября потребители тепловой энергии должны получить паспорта готовности. Теплоснабжающие организации должны получить паспорта готовности к 1 ноября и муниципальное образование город Киров должен получить паспорт готовности к 15 ноября».
Из 210-ти муниципальных учреждений паспорта готовности получили 199. Остальные находятся в стадии оформления. Из семидесяти управляющих компаний 62-е получили паспорта готовности. Остальные, скорее всего, получат акты о готовности к отопительному сезону.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Есть такая процедура. Это не говорит о том, что дома не будут готовы. Они готовы, подготовлены. Напомню еще раз, что жилой фонд готов на 98%. И семь ресурсоснабжающих организации тоже получили паспорта готовности».
Стоит добавить, что в Областном центре продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. Регламент взаимодействия с аварийно-диспетчерскими службами подготовлен. В ближайшее время будут проведены тренировки ликвидации возможных аварийных ситуаций. В настоящее время заканчиваются плановые ремонтные работы на ТЭЦ-4. Дополнительно в этом году были реконструированы два пиковых водогрейных котла, на третьем работы подходят к завершающей фазе.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА "Т ПЛЮС":
«По запасам топлива мы укомплектованы полностью, договор на газоснабжение имеется. По мазуту у нас в наличии 13 тысяч тонн. От норматива это составляет 130%. По углю запас составляет практически 195 тысяч тонн. Торф заготовлен в объеме 297 тысяч тонн, что выше норматива, примерно на 200%».
На сегодняшний день в Кирове тепло получили 788 объектов, 556 из которых это жилые дома. Стоит отметить, что у целого ряда управляющих компаний есть проблема неурегулированной задолженности за потребленные ранее ресурсы – в связи с чем КТК не согласовывает их паспорта готовности.
ЮРИЙ КОРОМЫСЛОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС":
«Самые худшие это у нас Вятка 5, Городской жилищный комплекс, Добрые услуги Вятки, Стройсервис, ТСЖ "Заречное", "Заречное ДСК", ЖКХ "Комфорт", Кировская управляющая компания и УК Октябрьского района города Кирова».
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