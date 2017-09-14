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«Самые худшие это у нас Вятка 5, Городской жилищный комплекс, Добрые услуги Вятки, Стройсервис, ТСЖ "Заречное", "Заречное ДСК", ЖКХ "Комфорт", Кировская управляющая компания и УК Октябрьского района города Кирова».

В Кирове тепло уже получили почти восемь сотен объектов. В их числе 556 жилых домов. О начале отопительного сезона сегодня шла речь на совещании в администрации города.7 июня в администрация города Кирова было принято постановление о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства областного центра к началу отопительного периода. И уже больше трех месяцев продолжается эта работа. На сегодняшний день объекты социальной сферы, котельные, водозаборы, газопроводы готовы на 100%, жилые дома и центральные теплоузлы на 98%, тепловые сети на 92%.Из 210-ти муниципальных учреждений паспорта готовности получили 199. Остальные находятся в стадии оформления. Из семидесяти управляющих компаний 62-е получили паспорта готовности. Остальные, скорее всего, получат акты о готовности к отопительному сезону.Стоит добавить, что в Областном центре продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. Регламент взаимодействия с аварийно-диспетчерскими службами подготовлен. В ближайшее время будут проведены тренировки ликвидации возможных аварийных ситуаций. В настоящее время заканчиваются плановые ремонтные работы на ТЭЦ-4. Дополнительно в этом году были реконструированы два пиковых водогрейных котла, на третьем работы подходят к завершающей фазе.На сегодняшний день в Кирове тепло получили 788 объектов, 556 из которых это жилые дома. Стоит отметить, что у целого ряда управляющих компаний есть проблема неурегулированной задолженности за потребленные ранее ресурсы – в связи с чем КТК не согласовывает их паспорта готовности.Понятно, что жители города не останутся без отопления. Поэтому с управляющими компаниями-должниками ведется работа, чтобы они погасили или урегулировали свои долги.