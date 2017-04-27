Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?

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Дожди превращают некоторые кировские дворы в настоящие озера. Даже когда погода нормализуется, вода еще долго остается в канавах и ямах. В соцсетях нашлось вот такое видео, снятое жителями дома на улице Свердлова, 27. Искать обходные тропы часто приходится и жителям одного из домов на улице Московской.В этом году вода уже не уйдет. Жители домов 169 и 177 по улице Московской уже привыкли к огромным лужам. Во время проливных дождей нередко затапливаются тротуары, а после них несколько дней в канавах стоит высокая вода.Пройти по этому двору - задача не простая. Пётр Баталов живет в соседнем доме и каждый день пересекает это место, когда идет в магазин или по другим делам. Но это еще полбеды, самое неприятное, это когда нужно проехать здесь на машине.Как раз дорожные ямы залитые водой и доставляют самые большие неудобства. Некоторые из них очень глубокие.Отметим, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" жители могут отремонтировать свой двор. Однако, в этом году попасть программу не удалось.