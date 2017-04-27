Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?
Сегодня, 10:33 | Просмотров: 109 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В этом году вода уже не уйдет. Жители домов 169 и 177 по улице Московской уже привыкли к огромным лужам. Во время проливных дождей нередко затапливаются тротуары, а после них несколько дней в канавах стоит высокая вода.
ЛЮДМИЛА ГАМОВА:
«Как дождь пройдет, так и в таком состоянии. Ремонтировать надо, вот что говорят. Никто ничего не делает».
Пройти по этому двору - задача не простая. Пётр Баталов живет в соседнем доме и каждый день пересекает это место, когда идет в магазин или по другим делам. Но это еще полбеды, самое неприятное, это когда нужно проехать здесь на машине.
- Это же кочка на кочке, яма на яме.
Как раз дорожные ямы залитые водой и доставляют самые большие неудобства. Некоторые из них очень глубокие.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А эта лужа не просто доставляет неудобство - она опасна. Наша съемочная группа проехала по ней с трудом отечественном автомобиле, на Волге. А по словам местных жителей, в прошлом году здесь чуть было не утонул ребенок».
Отметим, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" жители могут отремонтировать свой двор. Однако, в этом году попасть программу не удалось.
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