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Новости / ЖКХ

Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 109 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Дожди превращают некоторые кировские дворы в настоящие озера. Даже когда погода нормализуется, вода еще долго остается в канавах и ямах. В соцсетях нашлось вот такое видео, снятое жителями дома на улице Свердлова, 27. Искать обходные тропы часто приходится и жителям одного из домов на улице Московской.

В этом году вода уже не уйдет. Жители домов 169 и 177 по улице Московской уже привыкли к огромным лужам. Во время проливных дождей нередко затапливаются тротуары, а после них несколько дней в канавах стоит высокая вода.

Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?ЛЮДМИЛА ГАМОВА:
«Как дождь пройдет, так и в таком состоянии. Ремонтировать надо, вот что говорят. Никто ничего не делает».

Пройти по этому двору - задача не простая. Пётр Баталов живет в соседнем доме и каждый день пересекает это место, когда идет в магазин или по другим делам. Но это еще полбеды, самое неприятное, это когда нужно проехать здесь на машине.

- Это же кочка на кочке, яма на яме.

Как раз дорожные ямы залитые водой и доставляют самые большие неудобства. Некоторые из них очень глубокие.

Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А эта лужа не просто доставляет неудобство - она опасна. Наша съемочная группа проехала по ней с трудом отечественном автомобиле, на Волге. А по словам местных жителей, в прошлом году здесь чуть было не утонул ребенок».

Отметим, в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" жители могут отремонтировать свой двор. Однако, в этом году попасть программу не удалось.


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