Ремонт дорог: что осталось неохваченным
Сегодня, 10:27 | Просмотров: 108 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Улица Красноармейская, участок от Чапаева, до 1го газетного переулка. Это центр города, вокруг много новостроек. Дорожные ямы на полотне - это далеко не самая большая проблема этого района. Во многих местах этой дороги вообще нет никакого асфальта. Когда начинается дождь, этот участок превращается в кашу. По нему практически невозможно проехать».
На отсутствие асфальта может пожаловаться любая дорога в этом районе. Ремонт здесь должен был пройти в 2016м году, однако, из-за нехватки денег этого не произошло. Микрорайон был включен в план ремонта дорог 2017го года. Масштабный ремонт прошел во всем городе, потрачено более миллиарда рублей, опять же улица Красноармейская осталась не у дел. Причина все та же, денег не хватило.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Городские власти уже строят планы на следующий год. 25-го сентября в здании администрации состоятся общественные слушания, посвященные ремонту дорог в 2018-м году. Чиновники приглашают жителей г. Кирова внести свои предложения по этому поводу. Сделать это можно в течение нескольких дней, до 27-го сентября».
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