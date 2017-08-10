Ремонт дорог: что осталось неохваченным

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Масштабный ремонт дорог в областном центре завершается. Однако не все городские улицы вошли в приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Кировчанам придется проявить личную заинтересованность и активность, чтобы включить участки, требующие ремонта, в план на 2018 год.На отсутствие асфальта может пожаловаться любая дорога в этом районе. Ремонт здесь должен был пройти в 2016м году, однако, из-за нехватки денег этого не произошло. Микрорайон был включен в план ремонта дорог 2017го года. Масштабный ремонт прошел во всем городе, потрачено более миллиарда рублей, опять же улица Красноармейская осталась не у дел. Причина все та же, денег не хватило.