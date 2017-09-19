Погода подкинула неприятностей жителям дома на улице Милицейской

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Погода подкинула неприятностей жителям дома номер 39 по улице Милицейской. В их дворе меняют асфальт, однако из-за дождей технологический процесс был нарушен.Примерно неделю назад рабочие срезали последний асфальт во дворе, которого, к слову, оставалось не так много, а затем засыпали дорогу щебнем. На следующий день пошел дождь. Дальнейшие работы пришлось отложить.Известняковый щебень размок, начал крошиться. Любовь Ляпустина обратилась с жалобой к общественным активистам.Как выяснилось, известняковый щебень - это не прихоть подрядчика, а техническое задание заказчика, то есть администрации города, от которого нельзя отступать. Выход из ситуации все же нашелся.Ремонт двора проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В этом году в нее попали десятки дворов города Кирова. За исполнением программы следят не только общественники. Эти кадры мы сняли неделю назад на улице Екатерины Кочкиной. Здесь были выявлены нарушения. После сюжета большая часть была исправлена. Рабочие залили битумом щели в асфальте, и даже оборудовали "лежачего полицейского".