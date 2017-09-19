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Новости / ЖКХ

Погода подкинула неприятностей жителям дома на улице Милицейской

Вчера, 17:40 | Просмотров: 180 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Погода подкинула неприятностей жителям дома номер 39 по улице Милицейской. В их дворе меняют асфальт, однако из-за дождей технологический процесс был нарушен.

Примерно неделю назад рабочие срезали последний асфальт во дворе, которого, к слову, оставалось не так много, а затем засыпали дорогу щебнем. На следующий день пошел дождь. Дальнейшие работы пришлось отложить.

Погода подкинула неприятностей жителям дома на улице МилицейскойЛЮБОВЬ ЛЯПУСТИНА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ МОСКОВСКАЯ, 39:
«Вот видите, какой щебень лежит? А когда были дожди. Тут была "болотина"».

Известняковый щебень размок, начал крошиться. Любовь Ляпустина обратилась с жалобой к общественным активистам.

Погода подкинула неприятностей жителям дома на улице МилицейскойДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, КООРДИНАТОР ЦЕНТРА ОНФ ПО МОНИТОРИНГУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Работы пока не предъявлены, должна выезжать независимая лаборатория, работу которой организует администрация города Кирова, которая должна давать заключение о соответствии выполненных работ, как нормативным документам, так и контракту».
 
Как выяснилось, известняковый щебень - это не прихоть подрядчика, а техническое задание заказчика, то есть администрации города, от которого нельзя отступать. Выход из ситуации все же нашелся.

ЛЮБОВЬ ЛЯПУСТИНА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ МОСКОВСКАЯ, 39:
«Это молодцы подрядчики, им огромное спасибо, они привезли, положили еще сухой щебень, сейчас более-менее ничего. Еще бы чуть-чуть доделать и мы бы были очень довольны».

Ремонт двора проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В этом году в нее попали десятки дворов города Кирова. За исполнением программы следят не только общественники. Эти кадры мы сняли неделю назад на улице Екатерины Кочкиной. Здесь были выявлены нарушения. После сюжета большая часть была исправлена. Рабочие залили битумом щели в асфальте, и даже оборудовали "лежачего полицейского".


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