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Новости / ЖКХ

Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 72 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Накануне муниципальный контроль принял улицу Свердлова областного центра, где завершён ремонт в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
 
 
Работы на одной из самых проблемных улиц в районе Филейки подрядчик, предприятие "Гордормостстрой", выполнил точно в установленные контрактом сроки - к 25 сентября.

Приемка улицы Свердлова в городе КировеОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Бордюры мы здесь не трогали, они в хорошем состоянии, а разметка уже нанесена, на Романа Ердякова мы показали пример того, что вводим в эксплуатацию, у нас разметка уже должна быть».

Отметим, что лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры соответствуют нормам.

Приемка улицы Свердлова в городе КировеАНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«В принципе здесь у нас в процессе работы не было замечаний, но сейчас все равно проведем инструментальный и визуальный осмотр, если все нормально, подпишем сегодня акт сдачи в эксплуатацию данного участка дороги».

Протяженность участка - один километр четыреста метров, общая площадь 19 тысяч квадратных метров, стоимость ремонтных работ - около 18 миллионов рублей. В целом же по городу дорожники завершают ремонт еще четырёх улиц.

ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На сегодняшний момент у нас улица Свободы, мы прошли 2,5 км, вся протяженность 3 км 600, там тоже контракт уже заканчивается».

АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Надеюсь, что согласно графикам мы должны все успеть и закончить, и в следующем году сделать в два раза больше дорог».

Добавим, что улица Свердлова стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».


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