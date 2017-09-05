Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

Поделиться новостью:

Накануне муниципальный контроль принял улицу Свердлова областного центра, где завершён ремонт в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».Работы на одной из самых проблемных улиц в районе Филейки подрядчик, предприятие "Гордормостстрой", выполнил точно в установленные контрактом сроки - к 25 сентября.Отметим, что лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры соответствуют нормам.Протяженность участка - один километр четыреста метров, общая площадь 19 тысяч квадратных метров, стоимость ремонтных работ - около 18 миллионов рублей. В целом же по городу дорожники завершают ремонт еще четырёх улиц.Добавим, что улица Свердлова стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».