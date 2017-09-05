Приемка улицы Свердлова в городе Кирове
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 72 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Бордюры мы здесь не трогали, они в хорошем состоянии, а разметка уже нанесена, на Романа Ердякова мы показали пример того, что вводим в эксплуатацию, у нас разметка уже должна быть».
Отметим, что лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры соответствуют нормам.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«В принципе здесь у нас в процессе работы не было замечаний, но сейчас все равно проведем инструментальный и визуальный осмотр, если все нормально, подпишем сегодня акт сдачи в эксплуатацию данного участка дороги».
Протяженность участка - один километр четыреста метров, общая площадь 19 тысяч квадратных метров, стоимость ремонтных работ - около 18 миллионов рублей. В целом же по городу дорожники завершают ремонт еще четырёх улиц.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На сегодняшний момент у нас улица Свободы, мы прошли 2,5 км, вся протяженность 3 км 600, там тоже контракт уже заканчивается».
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Надеюсь, что согласно графикам мы должны все успеть и закончить, и в следующем году сделать в два раза больше дорог».
Добавим, что улица Свердлова стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».
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