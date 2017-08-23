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В Кирове продолжается благоустройство скверов и ремонт дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». О ходе работ и новшествах программы следующего года рассказали в горадминистрации.В этом году для участия в федеральной программе кировчане подали 140 заявок. По итогам конкурсного отбора было выбрано 60 дворовых территорий. После проведения торгов в результате достигнутой экономии к ним добавили ещё пять. И сейчас полностью отремонтировано 13 дворов.Порядок представления заявок на участие в программе в следующем году будет утверждён в администрации города в середине октября и размещён на официальном сайте. Дворы вновь будут выбирать на конкурсной основе. Кроме того, в рамках приоритетного проекта в этом году благоустраиваются Кочуровский парк, парк Победы и сквер ЛПК в Нововятске. В 2018-м по многочисленным просьбам кировчан принято решение включить в программу дополнительный вид работ - устройство тротуаров на улично-дорожной сети.Таким образом, будет выполняться задача комплексного благоустройства областного центра.