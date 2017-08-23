В Кирове продолжается благоустройство скверов и ремонт дворов
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 203 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В этом году для участия в федеральной программе кировчане подали 140 заявок. По итогам конкурсного отбора было выбрано 60 дворовых территорий. После проведения торгов в результате достигнутой экономии к ним добавили ещё пять. И сейчас полностью отремонтировано 13 дворов.
АНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По основным видам работ - это асфальтирование дворовой территории - проезжей части и тротуаров, ремонт уличного освещения, установка урн, скамеек, дополнительные - те, которые захотели собственники данных домов - автопарковки, детские, спортивные площадки».
Порядок представления заявок на участие в программе в следующем году будет утверждён в администрации города в середине октября и размещён на официальном сайте. Дворы вновь будут выбирать на конкурсной основе. Кроме того, в рамках приоритетного проекта в этом году благоустраиваются Кочуровский парк, парк Победы и сквер ЛПК в Нововятске. В 2018-м по многочисленным просьбам кировчан принято решение включить в программу дополнительный вид работ - устройство тротуаров на улично-дорожной сети.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Новые критерии, по которым будет произведен отбор пешеходных зон, такие же, как по паркам и скверах, но мы добавили два пункта - синхронизация работ по благоустройству территорий общего пользования с проведением и планируемыми ремонтами работ по дорожной сети».
Таким образом, будет выполняться задача комплексного благоустройства областного центра.
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