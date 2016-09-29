В областном центре без отопления остаются 20 процентов жилфонда

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До 29 сентября весь жилфонд областного центра должен получить тепло. Без теплоснабжения остаются несколько десятков домов. Коммунальщики работают над устранением дефектов.Работы у дома на Спасской, 4 затягивают из-за ошибки в схеме прокладки труб. В поисках дефектов раскопки идут буквально вручную, чтобы не повредить электрический кабель. Однако выбор между теплом и светом - не единственная проблема.По словам жильцов, трассу перекладывали 1,5 года назад, но трубы в плачевном состоянии. Всего по городу без отопления остаются 20% домов. Самая тяжёлая ситуация в районе улицы Производственной от Воровского до Московской. Из-за строительства спорткомплекса там выносят теплотрассу. Работы завершаются, а жителям обещают вернуть тепло в ближайшее время.Сейчас устраняют в основном небольшие дефекты. В конце недели батареи должны согревать дома всех кировчан.