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Новости / ЖКХ

В областном центре без отопления остаются 20 процентов жилфонда

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 109 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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До 29 сентября весь жилфонд областного центра должен получить тепло. Без теплоснабжения остаются несколько десятков домов. Коммунальщики работают над устранением дефектов.

Работы у дома на Спасской, 4 затягивают из-за ошибки в схеме прокладки труб. В поисках дефектов раскопки идут буквально вручную, чтобы не повредить электрический кабель. Однако выбор между теплом и светом - не единственная проблема.

По словам жильцов, трассу перекладывали 1,5 года назад, но трубы в плачевном состоянии. Всего по городу без отопления остаются 20% домов. Самая тяжёлая ситуация в районе улицы Производственной от Воровского до Московской. Из-за строительства спорткомплекса там выносят теплотрассу. Работы завершаются, а жителям обещают вернуть тепло в ближайшее время.

В областном центре без отопления остаются 20 процентов жилфондаОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ КИРОВСКОЙ КТК:
«29 числа уже весь этот микрорайон – это 34 жилых дома, 8 объектов социальной сферы, 9 организаций должны получить тепло, то есть это вот наиболее сложный на сегодняшний день, ответственный участок».

Сейчас устраняют в основном небольшие дефекты. В конце недели батареи должны согревать дома всех кировчан.


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