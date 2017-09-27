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На текущей неделе муниципальный контроль принял работу подрядчиков на улицах Московской и Свердлова, проведенную в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы на одной из самых проблемных улиц в районе Филейки подрядчик - предприятие "Гордормостстрой" - выполнил точно в установленные контрактом сроки – к 25 сентября.

В Кирове завершается сезон дорожного ремонта. Его результаты и планы на будущее обсуждались на публичных слушаниях в администрации города.Отметим, что лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры соответствуют нормам.Протяженность участка - один километр четыреста метров, общая площадь 19 тысяч квадратных метров, стоимость ремонтных работ - около 18 миллионов рублей. В целом же по городу дорожники завершают ремонт еще четырёх улиц.Добавим, что улица Свердлова стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».Одним из самых сложных объектов стала автодорога Киров-Русское. Капитальный ремонт здесь не проводился почти 30 лет. Работы на протяженном участке начались в июне. Кировчане восприняли долгожданный ремонт с большим воодушевлением. Однако, из-за серьезных нарушений, которые были выявлены и в ходе муниципального контроля, и во время мониторинга общественными активистами, работы затянулись.На этой неделе дорожники уложили выравнивающий слой до села Русское, то есть на всём протяжении трассы. Теперь двигаются в сторону Кирова, укладывая верхний слой. Отметим, по контракту, срок окончания работ - 20е октября.Приятной неожиданностью для горожан стал обновленный недавно участок трассы от улицы Ульяновской до дорожного знака "Киров". Изначально в планах на 2017 год ремонт не значился. Однако, в ходе исполнения программы "Безопасные и качественные дороги" удалось получить экономию. Высвобожденные средства и направили на ремонт.В целом более ста километров дорожного покрытия будет обновлено в следующем году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В администрации города прошли публичные слушания планов ремонта. Предполагается, что в перечень будут включены более 150-ти участков улиц.Кировчане сами выбирали дороги, которые необходимо отремонтировать, Список участков формировался на сайте администрации города Кирова в ходе онлайн-голосование. В опросе приняли более 15 тысячи человек.Более 50 человек приняли личное участие в публичном обсуждении планов ремонта. В процессе слушании был внесен ряд поправок. Дорога в микрорайон Зиновы - один из проблемных участков, который нуждается в благоустройстве.Еще одна поправка касалась переулка Школьного в Нововятском районе. В перечне он ограничен улицей Мира. На самом деле переулок заканчивается у детского садика № 22. Также предложено расширить площадь ремонта улицы Коммунистической: вместо участка от Советской до Ленина обозначить отрезок от Нахимова до Октябрьской. Жители слобод Луговые и Вахрино обратили внимание: за улицу Фабричную они активно голосовали на сайте администрации города в опции «Свой вариант» и попросили продлить границы ремонта. В ходе обсуждения поднимался и вопрос качества работы подрядчиков. Как отметили специалисты ДДХ, уже сейчас просчитывается количество необходимых материалов на следующий год, исследуется наличие ливнёвок и их состояние, количество люков и состояние остановочных карманов. Добавим, что реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется вплоть до 2025 года.