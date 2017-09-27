В Кирове завершается сезон дорожного ремонта
Сегодня, 10:50 | Просмотров: 137 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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На текущей неделе муниципальный контроль принял работу подрядчиков на улицах Московской и Свердлова, проведенную в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы на одной из самых проблемных улиц в районе Филейки подрядчик - предприятие "Гордормостстрой" - выполнил точно в установленные контрактом сроки – к 25 сентября.
«Бордюры мы здесь не трогали, они в хорошем состоянии, а разметка уже нанесена, на Романа Ердякова мы показали пример того, что вводим в эксплуатацию, у нас разметка уже должна быть».
Отметим, что лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры соответствуют нормам.
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«В принципе здесь у нас в процессе работы не было замечаний, но сейчас все равно проведем инструментальный и визуальный осмотр, если все нормально, подпишем сегодня акт сдачи в эксплуатацию данного участка дороги».
Протяженность участка - один километр четыреста метров, общая площадь 19 тысяч квадратных метров, стоимость ремонтных работ - около 18 миллионов рублей. В целом же по городу дорожники завершают ремонт еще четырёх улиц.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На сегодняшний момент у нас улица Свободы, мы прошли 2,5 км, вся протяженность 3 км 600, там тоже контракт уже заканчивается».
АНДРЕЙ МЕНЬКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Надеюсь, что согласно графикам мы должны все успеть и закончить, и в следующем году сделать в два раза больше дорог».
Добавим, что улица Свердлова стала 51-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Одним из самых сложных объектов стала автодорога Киров-Русское. Капитальный ремонт здесь не проводился почти 30 лет. Работы на протяженном участке начались в июне. Кировчане восприняли долгожданный ремонт с большим воодушевлением. Однако, из-за серьезных нарушений, которые были выявлены и в ходе муниципального контроля, и во время мониторинга общественными активистами, работы затянулись.
На этой неделе дорожники уложили выравнивающий слой до села Русское, то есть на всём протяжении трассы. Теперь двигаются в сторону Кирова, укладывая верхний слой. Отметим, по контракту, срок окончания работ - 20е октября.
Приятной неожиданностью для горожан стал обновленный недавно участок трассы от улицы Ульяновской до дорожного знака "Киров". Изначально в планах на 2017 год ремонт не значился. Однако, в ходе исполнения программы "Безопасные и качественные дороги" удалось получить экономию. Высвобожденные средства и направили на ремонт.
В целом более ста километров дорожного покрытия будет обновлено в следующем году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В администрации города прошли публичные слушания планов ремонта. Предполагается, что в перечень будут включены более 150-ти участков улиц.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Общая ремонтируемая площадь дорожного покрытия должна составить не менее
1 миллиона 47 тысяч 994 квадратных метров, общая протяженность не менее
102,69 километра».
Кировчане сами выбирали дороги, которые необходимо отремонтировать, Список участков формировался на сайте администрации города Кирова в ходе онлайн-голосование. В опросе приняли более 15 тысячи человек.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Перечень улиц и дорог, сформированный с учетом результатов голосования, представлен для общественного обсуждения».
Более 50 человек приняли личное участие в публичном обсуждении планов ремонта. В процессе слушании был внесен ряд поправок. Дорога в микрорайон Зиновы - один из проблемных участков, который нуждается в благоустройстве.
ДАНИИЛ БЫКОВ:
«Дорога на выезд, из которой можно куда-то попасть, всего одна - это улица Современная, на которой недавно сдалась школа, и дело в том, что эта улица, она никому не нужна, у меня есть куча бумажек, где я пишу в администрацию города, она говорит, что это не их улица».
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы эту ситуацию держим под контролем, когда все документы будут оформлены на эту дорогу, мы в любом случае будем ее принимать себе на баланс в администрацию города Кирова, и в любом случае мы ее будем содержать».
Еще одна поправка касалась переулка Школьного в Нововятском районе. В перечне он ограничен улицей Мира. На самом деле переулок заканчивается у детского садика № 22. Также предложено расширить площадь ремонта улицы Коммунистической: вместо участка от Советской до Ленина обозначить отрезок от Нахимова до Октябрьской. Жители слобод Луговые и Вахрино обратили внимание: за улицу Фабричную они активно голосовали на сайте администрации города в опции «Свой вариант» и попросили продлить границы ремонта. В ходе обсуждения поднимался и вопрос качества работы подрядчиков. Как отметили специалисты ДДХ, уже сейчас просчитывается количество необходимых материалов на следующий год, исследуется наличие ливнёвок и их состояние, количество люков и состояние остановочных карманов. Добавим, что реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется вплоть до 2025 года.
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