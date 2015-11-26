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Новости / ЖКХ

Управляющая компания вернула кировчанам свыше миллиона рублей

Сегодня, 10:56 | Просмотров: 237 | Версия для печати
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Управляющая компания вернула плату за коммунальные услуги жителям многоквартирного дома в Кирове. Об этом сообщают в областной прокуратуре. 

Жители дома на ул. Чапаева коллективно пожаловались в прокуратуру на одновременное получение квитанций от двух управляющих организаций на протяжении 2016 - 2017 годов. Ведомство подтвердило, что ООО «УК Ленинского района» неправомерно предъявляло коммунальные услуги, в то время как управление многоквартирным домом осуществляло ООО УК «Жил-Сервис-Плюс».

После вмешательства прокуратуры УК Ленинского района вернула гражданам плату на общую сумму свыше 1 млн. рублей.


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