Бытовые проблемы на Красина,5
Сегодня, 17:41 | Просмотров: 90 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Во дворе по улице Красина у дома №5 своя достопримечательность. Говорят, чтобы появилось отопление, нужно заменить вот эту ржавую трубу. Яма есть - отопления нет».
Нет уже несколько суток и людей, которые должны были провести технические работы. "Вашу заявку приняли". Только вот от этих слов не становится теплее. Почти 200 семей в доме № 5 по улице Красина уже не знают, куда обратиться.
ЕЛЕНА АБДУЛЛИНА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ:
«Когда нас услышат, когда нас увидят, что мы страдаем - непонятно. Управляющая компания и обслуживающая компания наша тоже никакой реакции не делает, мы все делаем сами, мы обращаемся везде».
А ведь повод для переживания - действительно есть
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Меховые жилетки, куртки и шерстяные носки - вот и всё отопление. По-другому согреться просто нельзя. Что такое тепло в этом доме не знают с прошлого отопительного сезона. Батареи действительно ледяные».
Галина Жвакина живет в этом доме ни один десяток лет. Отсутствие теплоснабжения уже сказалось на здоровье женщины.
ГАЛИНА ЖВАКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Ни воды, ни отопления. И вот на сегодняшний день - болею. Я вся простужена. Очень холодно, невозможно в квартире находиться».
Писали в администрацию, и прокуратуру, собирали подписи и просто надеялись. В ответ уже на наши вопросы руководство Управляющей компании заверило - работы будут проведены.
ПАВЕЛ СЫСОЕВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА":
«Конечно, разберемся с этой ситуацией совместно с теплоснабжающей компанией - КТК. Но по общим правилам граница ответственности Управляющей компании - граница дома, то есть если сети разрыты во дворе дома, то все-таки это граница ответственности теплоснабжающей компании».
Добавим, что власти города поставили задачу включить теплоснабжение во всем жилом фонде до 29 сентября. Для решения проблемы у коммунальщиков остался один день.
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