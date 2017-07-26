Бытовые проблемы на Красина,5

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В числе тех, кто все еще ждет потепления батарей в квартирах - жители дома номер 5 на улице Красина.Нет уже несколько суток и людей, которые должны были провести технические работы. "Вашу заявку приняли". Только вот от этих слов не становится теплее. Почти 200 семей в доме № 5 по улице Красина уже не знают, куда обратиться.А ведь повод для переживания - действительно естьГалина Жвакина живет в этом доме ни один десяток лет. Отсутствие теплоснабжения уже сказалось на здоровье женщины.Писали в администрацию, и прокуратуру, собирали подписи и просто надеялись. В ответ уже на наши вопросы руководство Управляющей компании заверило - работы будут проведены.Добавим, что власти города поставили задачу включить теплоснабжение во всем жилом фонде до 29 сентября. Для решения проблемы у коммунальщиков остался один день.