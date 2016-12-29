Теплоснабжение включено в 98% жилого фонда города Кирова.
Сегодня, 17:06 | Просмотров: 12 | Версия для печати
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29 сентября началась подача теплоносителя в микрорайон спорткомплекса на улице Воровского.
В течение двух суток должны быть завершены работы по вновь выявленным дефектам на городских теплосетях. Ведутся работы на теплотрассе, питающей микрорайон, ограниченный улицами Ленина-Орловской-Красноармейской-Свободы-Володарского.
По улицам Производственной, Щорса, Пятницкой, Грибоедова идут работы на внутриквартальных сетях.
В течение суток планируется возобновить теплоснабжение жилых домов по адресам:
ул. Воровского, 155,157,159;
ул. Пугачева, 21, 17, 19а, 27, 29;
ул. Грибоедова, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Щорса, 41, 42, 43, 45, 47;
ул. Короленко, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 33;
ул. Левитана, 18, 20, 10, 11, 12, 13, 14;
ул. Красина, 50, 47;
ул. Комсомольская, 21, 23, 25, 27
ул. Горького, 56;
ул. Володарского, 46, 185, 215;
ул. Красноармейская, 61;
ул. Спасская, 12;
ул. Упита, 2;
ул. Мира, 37,39,41;
ул. Крупской, 10;
ул. Строителей, 30,36,38,40;
ул. Хлыновская, 6, 16;
ул. Пятницкая, 27, 113, 115, 117
ул. Азина, 15, 17, 34.
В связи с необходимостью проведения работ на тепломагистрали «Северной» на сутки будет ограничена подача теплоносителя в жилые дома по улицам Шорина, Широнинцев, Цеховой, Чернышевского, Добролюбова.
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