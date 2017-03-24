В Кирове снесли гараж, который мешал ремонту теплосети.

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Инцидент произошел на улице Горького.

В районе дома № 27 ремонтные бригады «Кировской теплоснабжающей компании» не могли приступить к устранению дефекта из-за гаража, расположенного на придомовой территории непосредственно над трубой.

В течение нескольких дней сотрудники районной администрации вели розыск владельца строения.

Выяснилось, что гараж был установлен на данной территории более десятка лет назад, и его владельцы несколько раз менялись.

27 сентября удалось найти родственников сегодняшнего хозяина строения. Кировчанин разрешил снести свой гараж.

Ночью строение снесли и утром 29 сентября ремонтная бригада начала работы по устранению дефекта.

Как сообщили в КТК, в текущем сезоне это уже третий дефект на данной теплотрассе. Ремонтная служба рассчитывает справиться в течение суток, после чего в дом будет подано тепло.