В Кирове за сутки получили тепло ещё 34 дома.
Сегодня, 09:52 | Просмотров: 129 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В «зоне ответственности» КТК остаётся ещё 25 домов, где теплоснабжение пока не подключено.
По всем этим домам ведётся соответствующая работа, в том числе и в выходные дни.
Продолжается запитка теплоносителя магистральной трассы в зоне спорткомплекса на ул. Воровского. По информации теплоснабжающей компании, более половины из находящихся на данной ветке 34 домов уже должны получать тепло.
Ведутся работы по устранению дефекта на теплотрассе в районе ул. Орловской, 47. Его возникновение привело к отключению от теплоснабжения 36 жилых домов.
В выходные ремонтники будут работать здесь до полного устранения всех неисправностей.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!