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Новости / ЖКХ

В Кирове за сутки получили тепло ещё 34 дома.

Сегодня, 09:52 | Просмотров: 129 | Версия для печати
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В «зоне ответственности» КТК остаётся ещё 25 домов, где теплоснабжение пока не подключено.
 
По всем этим домам ведётся соответствующая работа, в том числе и в выходные дни.
 
Продолжается запитка теплоносителя магистральной трассы в зоне спорткомплекса на ул. Воровского. По информации теплоснабжающей компании, более половины из находящихся на данной ветке 34 домов уже должны получать тепло.
 
Ведутся работы по устранению дефекта на теплотрассе в районе ул. Орловской, 47. Его возникновение привело к отключению от теплоснабжения 36 жилых домов.
 
В выходные ремонтники будут работать здесь до полного устранения всех неисправностей.


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