В Кирове за сутки получили тепло ещё 34 дома.

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В «зоне ответственности» КТК остаётся ещё 25 домов, где теплоснабжение пока не подключено.

По всем этим домам ведётся соответствующая работа, в том числе и в выходные дни.

Продолжается запитка теплоносителя магистральной трассы в зоне спорткомплекса на ул. Воровского. По информации теплоснабжающей компании, более половины из находящихся на данной ветке 34 домов уже должны получать тепло.

Ведутся работы по устранению дефекта на теплотрассе в районе ул. Орловской, 47. Его возникновение привело к отключению от теплоснабжения 36 жилых домов.

В выходные ремонтники будут работать здесь до полного устранения всех неисправностей.