Совещание по вопросам подключения жилых домов к отоплению
Сегодня, 10:38 | Просмотров: 127 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Новый спорткомплекс на Воровского оставался наиболее проблемным участком, где велись работы на теплотрассе. По ней тепло и горячая вода поступают более чем в 30 домов, 2 больницы и 1 детский сад. Сроки по переносу магистральной трубы подрядчиком постоянно сдвигались. Но в прошедшие выходные запуск отопления был завершен.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА "Т ПЛЮС":
«Фактически 36 домов у нас подключилось. Мы эту работу начали в ночь с пятницы на субботу. В субботу с утра часть объектов имело теплоносители. Сейчас полностью 6 и 7 районы мы запустили».
Вместе с тем, как отметили специалисты «Кировской теплоснабжающей компании», обнаружен ряд дефектов на теплосетях. В частности, по улице Орловской, где из-за повреждения теплотрассы без отопления оказалось 68 жилых домов. На утро понедельника подача отопления временно прекращена также в 9 домах по улицам Воровского, Строителей, Кольцова, Сурикова, Щорса, а также по Октябрьскому проспекту. Ликвидация аварий по всем адресам происходит оперативно. Как правило, в течение дня. С понедельника начался отопительный сезон и для промышленных предприятий. Таким образом, все системы жизнеобеспечения города включаются в зимний режим.
РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы тепло дали. Остается вопрос завершения работ по благоустройству тех раскопок, которые были сделаны. На это сейчас надо обратить особое внимание и все силы направить. Погода, сами видите, может сюрпризы преподносить. Первый снег, думаю, не за горами».
О ситуации по теме «раскопок» руководители ресурсных организаций доложат во вторник, на ежедневной утренней оперативке. Кроме того, на контроле городских властей остаются реакция управляющих компаний на жалобы кировчан на недостаточно горячие батареи после включения тепла. Управлению ЖКХ и руководителям всех управляющих компаний дано поручение, отрегулированы параметры подачи тепла непосредственно во внутридомовых хозяйствах.
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