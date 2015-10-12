Совещание по вопросам подключения жилых домов к отоплению

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Вопросы подключения жилых домов к отоплению рассматривались и на оперативном совещании в администрации Кирова. Как стало известно, ресурсоснабжающая организация завершила все плановые работы, которые могут влиять на процесс подачи тепла.Новый спорткомплекс на Воровского оставался наиболее проблемным участком, где велись работы на теплотрассе. По ней тепло и горячая вода поступают более чем в 30 домов, 2 больницы и 1 детский сад. Сроки по переносу магистральной трубы подрядчиком постоянно сдвигались. Но в прошедшие выходные запуск отопления был завершен.Вместе с тем, как отметили специалисты «Кировской теплоснабжающей компании», обнаружен ряд дефектов на теплосетях. В частности, по улице Орловской, где из-за повреждения теплотрассы без отопления оказалось 68 жилых домов. На утро понедельника подача отопления временно прекращена также в 9 домах по улицам Воровского, Строителей, Кольцова, Сурикова, Щорса, а также по Октябрьскому проспекту. Ликвидация аварий по всем адресам происходит оперативно. Как правило, в течение дня. С понедельника начался отопительный сезон и для промышленных предприятий. Таким образом, все системы жизнеобеспечения города включаются в зимний режим.О ситуации по теме «раскопок» руководители ресурсных организаций доложат во вторник, на ежедневной утренней оперативке. Кроме того, на контроле городских властей остаются реакция управляющих компаний на жалобы кировчан на недостаточно горячие батареи после включения тепла. Управлению ЖКХ и руководителям всех управляющих компаний дано поручение, отрегулированы параметры подачи тепла непосредственно во внутридомовых хозяйствах.