Совещание по благоустройству дворовых территорий

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План ремонта дворовых территорий на ряде объектов выполнен менее чем на 50 процентов. Подрядные организации отчитались о проделанной работе на совещании в городской администрации.Осень — не только приближение межсезонья и плохой погоды, но и время подводить итоги выполнения приоритетных проектов. В частности, программы формирования комфортной городской среды, которая исполняется с опозданием. В этом году на нее было выделено из бюджетов всех уровней более 113 млн. рублей.В программу реконструкции придомовых территорий включается ремонт дорожного полотна, тротуаров, обустройство парковок, установка уличного освещения, мусорных урн, скамеек. В настоящее время работы идут на 60ти объектах.Есть объекты, которые на данный момент далеки от завершения. Например, двор по улице Ленина в Лянгасово, объект в Нововятском районе, двор на три дома в Октябрьском районе, и на улице Воровского.Помимо этого, в Администрации города предложили подписывать с подрядчиками промежуточные акты выполненных работ, чтобы избежать возможных рисков по невыполнению контрактов.