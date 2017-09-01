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Новости / ЖКХ

Совещание по благоустройству дворовых территорий

Сегодня, 11:49 | Просмотров: 113 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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План ремонта дворовых территорий на ряде объектов выполнен менее чем на 50 процентов. Подрядные организации отчитались о проделанной работе на совещании в городской администрации.

Осень — не только приближение межсезонья и плохой погоды, но и время подводить итоги выполнения приоритетных проектов. В частности, программы формирования комфортной городской среды, которая исполняется с опозданием. В этом году на нее было выделено из бюджетов всех уровней более 113 млн. рублей.

Совещание по благоустройству дворовых территорийРОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Это ставит, не освоение, скажем, средств, не выполнение работ, под угрозу следующий год. Вы должны понимать ответственность, то есть от того, как мы сегодня с вами сработаем, зависит, скажем так, то, каким наш город будет выглядеть в следующем году».
 
В программу реконструкции придомовых территорий включается ремонт дорожного полотна, тротуаров, обустройство парковок, установка уличного освещения, мусорных урн, скамеек. В настоящее время работы идут на 60ти объектах.

Совещание по благоустройству дворовых территорийАНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По этим 60 объектам практически на половине объектов подходим к выполнению 100%. По части объектов уже объекты приняты и проплачены, по части работы из этих 50% заканчиваются по 30 объектам».

Есть объекты, которые на данный момент далеки от завершения. Например, двор по улице Ленина в Лянгасово, объект в Нововятском районе, двор на три дома в Октябрьском районе, и на улице Воровского.

РОМАН МОРОЗОВ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По проблемным, значит, если мне терруправления, либо Андрей Ильич, будут заострять внимание на каких-то объектах, то, безусловно, будем выезжать непосредственно на площадку, и выяснять причины и, собственно, принимать какие-то решения».

Помимо этого, в Администрации города предложили подписывать с подрядчиками промежуточные акты выполненных работ, чтобы избежать возможных рисков по невыполнению контрактов.


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