В Приемной президента России состоялась прямая линия по вопросом теплоснабжения

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До каких домов отопительный сезон еще не дошел? Этой актуальной теме была посвящена прямая линия, которая прошла в региональной приемной Президента России.Эта женщина обратилась как раз по адресу. В приемной президента Российской федерации собрались все ответственные и за тепло и за горячую воду лица. Во время прямой телефонной линии, чиновники несколько часов решали проблемы, как горожан, так и жителей области.По домам номер 20 и 22 по Октябрьскому проспекту звонки поступали несколько раз. Помимо устраняемого дефекта, жильцы жаловались на управляющую компанию, которая отказывается выполнять свою работу. В городской администрации в курсе ситуации, и проблема уже решается в судебном порядке. Звонки на горячую телефонную линию поступали и из области. Однако, в приемной президента, отметили, что недовольных кировчан в этом году намного меньше, чем перед началом прошлого отопительного сезона.На данный момент все социальные учреждения и объекты здравоохранения, а также большая часть жилого фонда уже подключены к теплоснабжению. В летний сезон в Кирове было отремонтировано свыше 11 километров теплотрасс и реконструированы 24 участка теплосетей.