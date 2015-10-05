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Новости / ЖКХ

В Приемной президента России состоялась прямая линия по вопросом теплоснабжения

Сегодня, 09:59 | Просмотров: 79 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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До каких домов отопительный сезон еще не дошел? Этой актуальной теме была посвящена прямая линия, которая прошла в региональной приемной Президента России.
 
 
- Телефонная линия, слушаю вас.
- Здравствуйте, мы живем г. Киров Октябрьский проспект 22. У нас нет управляющей компании, у нас нет ни отопления, ни горячей воды. Нам куда обращаться.

Эта женщина обратилась как раз по адресу. В приемной президента Российской федерации собрались все ответственные и за тепло и за горячую воду лица. Во время прямой телефонной линии, чиновники несколько часов решали проблемы, как горожан, так и жителей области.

В Приемной президента России состоялась прямая линия по вопросом теплоснабженияАНДРЕЙ КОШУРНИКОВ, НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Что касается системы теплоснабжения, на сегодняшний день, на вашем объекте дефект, он устраняется сегодня, отключены 2 дома, многоквартирных по данному дефекту. Это Октябрьский 20 и Октябрьский 22. Он сегодня устраняется и по мере устранения, аварийная служба ваш дом подключит».

По домам номер 20 и 22 по Октябрьскому проспекту звонки поступали несколько раз. Помимо устраняемого дефекта, жильцы жаловались на управляющую компанию, которая отказывается выполнять свою работу. В городской администрации в курсе ситуации, и проблема уже решается в судебном порядке. Звонки на горячую телефонную линию поступали и из области. Однако, в приемной президента, отметили, что недовольных кировчан в этом году намного меньше, чем перед началом прошлого отопительного сезона.

В Приемной президента России состоялась прямая линия по вопросом теплоснабженияАЛЕКСАНДР ШИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодняшняя линия у нас проводится в рамках окружного месячника мероприятий, который называется тепло людям. Должен сказать, что по ощущениям у нас вот в приемной, в нынешний отопительный сезон мы входим как-то более спокойно, чем в прошлые годы. Потому что тогда у нас телефоны, так скажем, буквально, разрывались от звонков возмущенных кировчан. Десятки письменных обращений. В этом году их буквально единицы».

На данный момент все социальные учреждения и объекты здравоохранения, а также большая часть жилого фонда уже подключены к теплоснабжению. В летний сезон в Кирове было отремонтировано свыше 11 километров теплотрасс и реконструированы 24 участка теплосетей.


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