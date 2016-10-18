Готовность дорожников к заморозкам

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Почти 170 единиц техники будет работать на городских улицах зимой. Подготовка к ней у коммунальщиков вышла на финишную прямую.Отвечать за содержание улично-дорожной сети будут 8 подрядных организаций. Со всеми администрацией города уже заключены контракты. К 100% приближается готовность всей спецтехники к зимним работам. В "Спецавтохозяйстве" еще с лета приступили к ремонту снегоуборочных машин. Постепенно идет и обновление автопарка. В частности, идет закупка тротуарной малогабаритной техники. Предусматриваются и меры по ее более эффективному использованию.По правилам внешнего благоустройства уборка улиц после снегопадов должна производиться в течение четырех часов. Прошлогодняя зима была одной из самых аномальных за последние годы. Снега выпало в семь раз больше нормы. Дорожным службам порой просто не хватало времени, чтобы очистить город от сугробов. Поэтому, не дать повториться снежным коллапсам стоит первостепенной задачей у городских властей при подготовке к зиме.На сегодняшний заготовлено 10 000 тонн песко-соляной смеси и 130 тонн реагента. Кроме того, в настоящий момент готовится документация для проведения торгов на поставку этих материалов на 2018 год. К тому же, у подрядных организаций достигнута договоренность с ГИБДД об оказании экстренной помощи при уборке машин, мешающих расчистке улиц.