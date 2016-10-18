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Новости / ЖКХ

Готовность дорожников к заморозкам

Сегодня, 10:53 | Просмотров: 34 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Почти 170 единиц техники будет работать на городских улицах зимой. Подготовка к ней у коммунальщиков вышла на финишную прямую.

Отвечать за содержание улично-дорожной сети будут 8 подрядных организаций. Со всеми администрацией города уже заключены контракты. К 100% приближается готовность всей спецтехники к зимним работам. В "Спецавтохозяйстве" еще с лета приступили к ремонту снегоуборочных машин. Постепенно идет и обновление автопарка. В частности, идет закупка тротуарной малогабаритной техники. Предусматриваются и меры по ее более эффективному использованию.

Готовность дорожников к заморозкамАНДРЕЙ ПЕТРЫГИН, ДИРЕКТОР ООО "КУУ-4":
«В этом году мы пересмотрим логистику своих маршрутов. С замами мы проработаем оптимизацию маршрутов. Постараемся устранить ошибки, которые были в прошлом году».

По правилам внешнего благоустройства уборка улиц после снегопадов должна производиться в течение четырех часов. Прошлогодняя зима была одной из самых аномальных за последние годы. Снега выпало в семь раз больше нормы. Дорожным службам порой просто не хватало времени, чтобы очистить город от сугробов. Поэтому, не дать повториться снежным коллапсам стоит первостепенной задачей у городских властей при подготовке к зиме.

Готовность дорожников к заморозкамОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В этом году, если будет такая же ситуация, осадков будет значительно больше нормы, естественно в оперативном порядке вместе администрация, дирекция дорожного хозяйства и подрядные организации оперативно будут решать эти вопросы».

На сегодняшний заготовлено 10 000 тонн песко-соляной смеси и 130 тонн реагента. Кроме того, в настоящий момент готовится документация для проведения торгов на поставку этих материалов на 2018 год. К тому же, у подрядных организаций достигнута договоренность с ГИБДД об оказании экстренной помощи при уборке машин, мешающих расчистке улиц.


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