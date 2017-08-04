5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

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5 октября 2017 года АО «ККС» проведет в городе Кирове ремонт на водоводе по адресу: улица Кольцова, 11.

Указанный адрес в список отключений не входит.

Работы начнутся 5 октября 2017 года в 3 часа утра. Холодная вода будет отключена ориентировочно на сутки.

На время проведения ремонтных работ вода будет отключена по адресам: ул. Мира, 37, 39, 41.

В период с 5 октября 2017 года с 3 часов утра по 6 октября 2017 года до 3 часов утра возможны перебои с водоснабжением в микрорайонах города, ограниченного улицами: Ломоносова - Мира - Монтажников - Металлистов - Сормовская - Лепсе - Физкультурников - пр-д. Студенческий - Московская - Ломоносова.

Организации и жителей микрорайонов просят сделать запас воды. По заявкам УК к домам и социальным объектам будет организован подвоз водопроводной воды.