О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской
Вчера, 17:41 | Просмотров: 107 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Ширина в ладонь, а длина более двух метров. Трещина в новом асфальте на улице Ульяновской появилась из-за просчетов. Идет застройка района. Необходимо было сделать ливневую канализацию. Эти работы и стали причиной.
АЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Чиновники из городской администрации изначально неправильно указали место прокладки ливневой канализации. Когда они осознали свою ошибку, они пустились в различные тяжбы с застройщиком. Чтобы застройщик переделывал ливневую канализацию, но ничего не добились».
Ремонтировать дорогу пришлось за свой счет. Отметим, улица Ульяновская была отремонтирована в прошлом году. Она находится на гарантии, но ошибка при строительстве дома - это не гарантийный случай.
АЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Здесь работал гордормостстрой. Этот участок у нас останется под контролем. Весной мы посмотрим, как все это сделано и что станет с дорогой весной».
Ремонтный сезон подходит к концу. Однако работы закончены еще не на всех улицах, внесенных в план.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас в Кирове в рамках программы "безопасные и качественные дороги" делаются 4 улицы. Здесь на улице Свободы рабочие обустраивают съезды и поднимают колодцы».
На улице Московской дорожники укрепляют обочины. Работы продолжаются так же на дороге Сошени-Радужный и на трассе Киров-Русское.
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