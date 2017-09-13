О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской

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Пришлось отремонтировать за свой счет. Трещина на новом асфальте на улице Ульяновской появилась из-за обустройства ливневой канализации. Результаты ремонта изучил наш корреспондент, Артем Макаров.Ширина в ладонь, а длина более двух метров. Трещина в новом асфальте на улице Ульяновской появилась из-за просчетов. Идет застройка района. Необходимо было сделать ливневую канализацию. Эти работы и стали причиной.Ремонтировать дорогу пришлось за свой счет. Отметим, улица Ульяновская была отремонтирована в прошлом году. Она находится на гарантии, но ошибка при строительстве дома - это не гарантийный случай.Ремонтный сезон подходит к концу. Однако работы закончены еще не на всех улицах, внесенных в план.На улице Московской дорожники укрепляют обочины. Работы продолжаются так же на дороге Сошени-Радужный и на трассе Киров-Русское.