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Новости / ЖКХ

О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской

Вчера, 17:41 | Просмотров: 107 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Пришлось отремонтировать за свой счет. Трещина на новом асфальте на улице Ульяновской появилась из-за обустройства ливневой канализации. Результаты ремонта изучил наш корреспондент, Артем Макаров.

Ширина в ладонь, а длина более двух метров. Трещина в новом асфальте на улице Ульяновской появилась из-за просчетов. Идет застройка района. Необходимо было сделать ливневую канализацию. Эти работы и стали причиной.

О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице УльяновскойАЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Чиновники из городской администрации изначально неправильно указали место прокладки ливневой канализации. Когда они осознали свою ошибку, они пустились в различные тяжбы с застройщиком. Чтобы застройщик переделывал ливневую канализацию, но ничего не добились».

Ремонтировать дорогу пришлось за свой счет. Отметим, улица Ульяновская была отремонтирована в прошлом году. Она находится на гарантии, но ошибка при строительстве дома - это не гарантийный случай.

АЛЕКСАНДР ЧИЛИКИН, АКТИВИСТ ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Здесь работал гордормостстрой. Этот участок у нас останется под контролем. Весной мы посмотрим, как все это сделано и что станет с дорогой весной».

Ремонтный сезон подходит к концу. Однако работы закончены еще не на всех улицах, внесенных в план.

О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице УльяновскойАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас в Кирове в рамках программы "безопасные и качественные дороги" делаются 4 улицы. Здесь на улице Свободы рабочие обустраивают съезды и поднимают колодцы».

На улице Московской дорожники укрепляют обочины. Работы продолжаются так же на дороге Сошени-Радужный и на трассе Киров-Русское.


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